Málaga se convierte en el centro del debate sobre los derechos digitales

Málaga se convierte durante hoy y mañana en el centro del debate sobre los derechos digitales, con la celebración del Seminario Internacional sobre los Derechos ... Fundamentales en el Entorno Digital, que reúne a expertos de varios países para analizar los retos que en la actualidad plantean los derechos fundamentales en el entorno digital, teniendo como punto de referencia la Carta de Derechos Digitales. La jornada se celebra en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja y está organizada por la Universidad CEU San Pablo de Madrid en colaboración con la Universidad de Málaga, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT), la Fundación Hermes y Red.es.

«Málaga es una ciudad con un gran potencial tecnológico, sede de muchas de empresas de este sector y el entorno perfecto para abordar esta problemática», explican desde la organización.

Entre los ponentes está Mercedes Siles, catedrática de Álgebra de la UMA y referente en el movimiento por una inteligencia artificial ética

Se habla de derechos digitales para hacer referencia a la extensión de los derechos fundamentales que protegen a las personas en el espacio virtual. Estos derechos incluyen, entre otros, la protección de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital; el derecho a la privacidad y la protección de la identidad en el entorno digital; la seguridad de los datos personales; el acceso igualitario y libre a internet, incluyendo el acceso a datos de interés público; la protección de los derechos digitales en el entorno labora y empresarial; la protección de la libertad de expresión en línea y la protección frente la discriminación digital; la protección de la salud en el entorno digital; o la protección de derechos digitales en el contexto de la inteligencia artificial, metaverso y neurotecnologías.

El seminario arrancará esta tarde a las 16.30. La conferencia inaugural correrá a cargo de Francisco Pérez Bes, adjunto a la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Seguirá una mesa redonda que abordará el marco de los derechos digitales desde una perspectiva multidisciplinar, con Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León; Mercedes Siles, catedrática de Álgebra de la Universidad de Málaga y Alberto Díaz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo.

Mañana, el programa arranca a las 9.30 con una mesa redonda que brindará una perspectiva euro-iberoamericana de los derechos digitales con María Arias Pou, directiva de la Asociación Profesional Española de Privacidad; Alessandro Mantelero, catedrático del Politécnico de Turín; y Mª Graça Canto, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Nova de Lisboa. Posteriormente el foco del debate se pondrá en el marco jurídico, con Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; Margarita Castilla, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz y Juan Antonio Hernández, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo.

Este encuentro forma parte de las actividades impulsadas desde el Observatorio de Derechos Digitales, una entidad público-privada integrada por una veintena de entidades públicas y privadas que nació en marzo de este año, impulsada por Red.es y bajo la coordinación de la Fundación Hermes. Entre sus miembros están Fundación «la Caixa», Fundación Telefónica, Fundación Atresmedia, Universidad San Pablo CEU, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación para la Repoblación Sostenible, Universidad Católica del Uruguay, Asociación Europea para la Transición Digital, Fundación Hiberus, Universitat de València Estudi General, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Navarra, Fundación Diario de Navarra, Universidad de Comillas o la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Además, ha firmado convenios y acuerdos de colaboración con otras 117 entidades que aportan 280 expertos para aportar conocimiento y análisis en las distintas actividades.

El programa cuenta con un presupuesto de más de 10 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU; donde Red.es aporta hasta el 80% del importe total y el 20% restante lo aportan en especie las entidades participantes.

El Observatorio de Derechos Digitales impulsa programas de sensibilización sobre la importancia de la privacidad, la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología. Además, investiga el impacto social y ético de la tecnología y estudia cómo reducir las brechas digitales y combatir la discriminación en línea, promoviendo una transformación digital accesible y justa para todas las personas.