Málaga se convierte en el centro del debate sobre los derechos digitales

Expertos analizan durante hoy y mañana en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja los retos de los derechos fundamentales en el entorno digital

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:25

Málaga se convierte durante hoy y mañana en el centro del debate sobre los derechos digitales, con la celebración del Seminario Internacional sobre los Derechos ... Fundamentales en el Entorno Digital, que reúne a expertos de varios países para analizar los retos que en la actualidad plantean los derechos fundamentales en el entorno digital, teniendo como punto de referencia la Carta de Derechos Digitales. La jornada se celebra en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja y está organizada por la Universidad CEU San Pablo de Madrid en colaboración con la Universidad de Málaga, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT), la Fundación Hermes y Red.es.

