El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes

Los cibercriminales interceptan correos electrónicos de proveedores a clientes y cambian el número de cuenta para que el dinero acabe en su poder

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:59

Llega una factura de un proveedor desde su dirección de correo electrónico de siempre. El administrativo de turno ve que todo está en orden, aunque ... el número de cuenta es diferente al habitual. «Habrán cambiado de banco», piensa, y emite la orden de pago. ¡Error! Hay altas probabilidades de que el dinero acabe en manos de cibercriminales. Es un fraude muy común que hace estragos entre las pymes; «un clásico», como lo define el Jefe de la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, Andrés Román. «Pertenece a la tipología de ataques denominados 'man in the middle' o BEC [siglas de Business Email Compromise], que representan la principal amenaza contra pymes y empresas», explica el policía, añadiendo que el goteo de casos que reciben es «continuo».

