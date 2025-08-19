Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del palacio de Crópani V. H.

El palacio de Crópani en la calle Álamos

Víctor Heredia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:13

Este verano hemos dedicado varios artículos a la historia de algunos edificios aristocráticos del centro de Málaga. Vamos a tratar hoy de la sobria y ... elegante casa que fue del marqués de Crópani, en el número 7 de la calle Álamos, que, como escribía Francisco Bejarano, «hace esquina a un regular y decoroso callejón sin salida». Algunos autores sitúan su construcción a finales del siglo XVIII, sobre todo por la similitud de la planta baja con la Aduana, pero por sus características parece más probable que fuera edificado aproximadamente hacia 1840. No olvidemos que la calle Álamos fue en el siglo XVIII el eje de un barrio aristocrático que se extendía aproximadamente entre la plaza de la Merced y la iglesia de San Felipe Neri. Era el por entonces conocido como Barrio Alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El palacio de Crópani en la calle Álamos

El palacio de Crópani en la calle Álamos