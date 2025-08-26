Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la portada del 24 de diciembre de 2007, con el momento de la llegada de la alta velocidad a la capital justo el día anterior. Francis Silva / Archivo
Edición del lunes, 24 de diciembre, de 2007

Málaga estrena alta velocidad con una multitudinaria bienvenida

La llegada del AVE a la capital de la Costa del Sol, el 23 de diciembre de 2007, abría un nuevo horizonte de progreso para la provincia

SUR

Martes, 26 de agosto 2025, 13:50

El 23 de diciembre de 2007 Málaga capital recibía un regalo de Navidad por adelantado, una buena nueva que marcaba un antes y un después ... em la historia de la movilidad y las infraestructuras de la provincia: la llegada de la alta velocidad a la capital de la Costa del Sol. 'Felicidades Málaga', resumía la portada del día siguiente, la del 24 de diciembre, con la imagen del AVE y de los principales mandatarios del momento.

