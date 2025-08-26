Málaga estrena alta velocidad con una multitudinaria bienvenida

El 23 de diciembre de 2007 Málaga capital recibía un regalo de Navidad por adelantado, una buena nueva que marcaba un antes y un después ... em la historia de la movilidad y las infraestructuras de la provincia: la llegada de la alta velocidad a la capital de la Costa del Sol. 'Felicidades Málaga', resumía la portada del día siguiente, la del 24 de diciembre, con la imagen del AVE y de los principales mandatarios del momento.

«El AVE ya es una realidad en Málaga. El primer tren de alta velocidad entró ayer en la estación María Zambrano sin ninguna incidencia y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, entre sus pasajeros. El primer tren, que llegó a la capital diez años después de que se lanzara este proyecto, tuvo una bienvenida multitudinaria por parte de los malagueños», cuenta SUR en la portada.

HEMEROTECA Consulta aquí el ejemplar de SUR del 24 de diciembre de 2007

El periódico se hacía eco de que «el sueño anhelado por Málaga durante diez años» se cumplía con siete minutos de adelanto sobre el horario inicialmente previsto, »a las 12.34 horas de ayer». A esa hora entraba en la remodelada estación María Zambrano el S-103 de la compañía Siemens. El primer tren AVE que hizo el recorrido íntegro desde Madrid hasta Málaga con parada en Córdoba. Una salva de aplausos saludó su entrada. Provenían de las autoridades, políticos y empresarios presentes y de los cientos de malagueños que llenaron la terminal y la explanada exterior, donde, a través de pantallas gigantes, siguieron el histórico acto. Las campanas de la Catedral repicaron para anunciar a la ciudad la buena nueva de que por primera vez en España un AVE llega a las mismas orillas del mar», resume la crónica principal de la noticia firmada por Antonio M. Romero y Antonio Roche.

Dicho periódico destacaba que el AVE ponía a Málaga «entre las grandes capitales del Sur de Europa» y que la infraestructura iba a «dejar huella a lo largo de todo el siglo XX». La llegada de la alta velocidad abría entonces un nuevo «horizonte de progreso», tal y como recogía el editorial del periódico del día que publicaba con lujo de detalles imágnes, datos y reportajes del momento histórico.