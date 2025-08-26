«La Guerra Mundial ha terminado»: así contó SUR la victoria de los aliados y la rendición de Japón

«La Guerra Mundial ha terminado. Los aliados anuncian oficialmente la rendición del Japón». Era el 15 de agosto de 1945 y Diario SUR amanecía ... con ese titular en portada bajo una cabecera que entonces acompañaban el yugo y las flechas característicos de la Falange. En el interior del ejemplar, se recogía el propio comunicado nipón en el que se confirmaba que el emperador Hirohito había ordenado a sus tropas «que cese la resistencia activa y rindan sus armas».

Las informaciones de aquel día, firmadas en el interior por la agencia Efe, recogían los distintos escenarios de la guerra. Por un lado, los agradecimientos de Londres a Washington por su apoyo en la contienda, pero también los esfuerzos de las autoridades franquistas por enfatizar la «neutralidad» de España en el conflicto.

CONSULTA AQUÍ LA HEMEROTECA El ejemplar de Diario SUR del 15 de agosto de 1945

Otra de las escenas que se vivieron esos días fue la de la icónica plaza neoyorquina de Times Square abarrotada por 50.000 personas celebrando el fin de la guerra. «Los automóviles, adornados con banderolas y banderas, no podían cruza», relataban las páginas de aquel día sobre un enclave que hoy en día es peatonal. En esa euforia y en aquel lugar se produjo el famoso beso robado por un marine a una enfermera que captó la cámara de Alfred Eisenstädt, aunque esa imagen no apareció en el ejemplar de SUR. También se lanzaron múltiples cohetes y fuegos artificiales en la Gran Manzana, según recogía este medio. Muy cerquita, en Filadelfia, los comerciantes colocaban «tablones de madera» en los escaparates para evitar daños en los festejos.

En el mismo diario del 15 de agosto se informaba también, en la página 2, de que seguían a la venta los abonos para los toros con motivo de la feria. «El billetaje que quede disponible, se venderá, por corrida suelta, el viernes 24». Más abajo, un anuncio apelaba a los malagueños para que acudieran al restaurante de los Baños del Carmen: «Gran restaurante junto al mar. Cubiertos de verano a 12 pesetas».

En la sección de Sucesos, se recogía que las autoridades habían detenido a un hombre por «por promover escándalo en calle Nueva en completo estado de embriaguez». En aquella época, se publicaban los nombres, apellidos y hasta direcciones de residencia de los arrestados.