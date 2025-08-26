Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«La Guerra Mundial ha terminado»: así contó SUR la victoria de los aliados y la rendición de Japón

15 de agosto de 1945 ·

Se recogía el propio comunicado nipón en el que se confirmaba que el emperador Hirohito había ordenado a sus tropas «que cese la resistencia activa y rindan sus armas»

SUR

Martes, 26 de agosto 2025, 13:46

«La Guerra Mundial ha terminado. Los aliados anuncian oficialmente la rendición del Japón». Era el 15 de agosto de 1945 y Diario SUR amanecía ... con ese titular en portada bajo una cabecera que entonces acompañaban el yugo y las flechas característicos de la Falange. En el interior del ejemplar, se recogía el propio comunicado nipón en el que se confirmaba que el emperador Hirohito había ordenado a sus tropas «que cese la resistencia activa y rindan sus armas».

