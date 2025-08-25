Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'JJ Síster' navegando. Museu Maritim de Barcelona
A la sombra de la historia

El angustioso rescate del vapor italiano 'Adda'

Víctor Heredia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

En la noche del 13 al 14 de mayo de 1915 el barco 'J.J. Síster', de la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, ... realizaba su ruta habitual entre Melilla y Málaga, regresando desde la ciudad norteafricana a la península. Aquella noche una densa niebla cubría el Mar de Alborán y dificultaba enormemente la navegación. Sin apenas visibilidad, el «melillero» marchaba a velocidad moderada, describiendo una ruta oblicua a la que seguían los buques que atravesaban Alborán después de haber pasado el Estrecho de Gibraltar o dirigiéndose al mismo. Es decir, en esas condiciones el riesgo de colisión con otro barco era bastante alto.

