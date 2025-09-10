Conoce a la «gente revolucionarIA» que dará alas a Sun&Tech Málaga 2025

Quedan menos de tres semanas para la gran cita anual de la Málaga tecnológica: Sun&Tech Málaga, el encuentro sobre tecnología, emprendimiento e innovación que ... organiza desde hace ya cinco años Diario SUR. El martes 30 de septiembre se celebrará en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el foro que viene reuniendo en la ciudad desde 2021 a las voces más inspiradoras de este mundo con un objetivo: comprender mejor la revolución digital que vivimos.

'Gente revolucionarIA' es el lema de esta edición, marcada -como no podía ser de otra manera- por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía, la ciencia, la sociedad y la cultura. Ponentes de la NASA, Google, IMEC, Vodafone, Freepik, SandboxAQ, EY, CoverManager o The Clueless Agency forman parte del cartel de esta edición, que estará marcada por el formato de charlas cortas e inspiradoras y diálogos entre perfiles diferentes pero complementarios.

La asistencia a Sun&Tech Málaga es gratuita previa inscripción; sus 500 plazas se agotaron hace semanas.La celebración de este encuentro es posible gracias a los patrocinios de la Diputación de Málaga y CaixaBank DayOne; así como a la colaboración de Universidad Europea, EY GDS Spain, Málaga CF y UTAMED.

Director creativo de Alegre y Roca Toni Segarra

Toni Segarra está considerado el mejor creativo publicitario español de las últimas décadas. Después de trabajar en algunas de las firmas más prestigiosas del sector, cofundó la agencia *S,C,P,F…* que revolucionó la publicidad en España. Los célebres «¿Te gusta conducir?», «Redecora tu vida» o «Bienvenido a la República Independiente de tu casa» llevan su firma. Su estilo, directo y evocador, convirtió la publicidad en una narrativa cultural capaz de generar emociones y conversación social. En 2017 fundó la consultora Alegre Roca junto a su socio Luis Cuesta. Desde allí sigue defendiendo una publicidad que aporte sentido en un mundo saturado de mensajes.

En Sun&Tech, Segarra reflexionará sobre la vigencia de la creatividad humana en la era de la IA.

Presidente de Utamed Paco Ávila

Paco Ávila es un empresario e inversor andaluz especialmente implicado en la educación y la innovación tecnológica. Cofundador de Medac, una red de centros de formación profesional convertida en referente nacional, impulsó su expansión con el respaldo de fondos de inversión. Ahora está centrado en el despegue de Utamed, la primera universidad privada online de Andalucía, de la que es presidente ejecutivo. Paralelamente mantiene una activa faceta inversora, especialmente centrada en el ecosistema startup andaluz. En su cartera han estado o están startups como Playtomic, Genially, CoverManager o Auro.

Paco Ávila protagonizará una conversación a tres bandas entre emprendedores andaluces, junto a Manu Heredia (BeSoccer) y José Antonio Pérez (CoverManager).

Subdirector del programa Gateway de la NASA Carlos García-Galán

Carlos García-Galán fue nombrado a finales de 2024 subdirector (deputy manager) del Programa Gateway de la NASA, clave para establecer el primer puesto avanzado orbital en torno a la Luna como parte de la misión Artemis. El ingeniero aeroespacial veleño atesora 27 años de experiencia en vuelos espaciales tripulados y 18 años en la NASA. Su carrera incluye el apoyo al ensamblaje de la Estación Espacial Internacional como controlador de vuelo. Se incorporó al programa Orion en 2010, donde desempeñó diversos roles técnicos y de gestión clave. A lo largo de su carrera, García-Galán ha sido reconocido con premios como Ingeniero de Sistemas Espaciales del Año de Honeywell (Houston), la Medalla de Plata al Logro de la Nasa, la Medalla al Logro Excepcional, la Mención del director del Centro Espacial Johnson, la Mención del director del Programa Orión y el Premio Silver Snoopy.

García-Galán explicará los últimos avances de la misión Artemis en su trascendente misión de llevar de nuevo al ser humano a la Luna.

Responsable de relaciones institucionales de IMEC Spain Helio Fernández

Helio Fernández es 'program manager' en IMEC, donde lidera programas europeos clave como Europractice y la European Chip Design Platform (EuroCDP). Además, desde este mes de enero, es responsable de relaciones institucionales de IMEC Spain. Este ingeniero de telecomunicaciones formado en la UMA ha estado involucrado en el proyecto de crear en Málaga un centro de de microchips desde su concepción. Antes de trabajar en IMEC fue científico y emprendedor. Hizo un doble doctorado en ingeniería y fisiología becado con un proyecto internacional financiado por la Agencia Espacial Europea y después, un posdoctorado en el Hospital Clínico de la Universidad de Bruselas desarrollando un proyecto de telemedicina, a raíz del cual fundó una startup que después vendió.

Helio Fernández ofrecerá en Sun&Tech Málaga 2025 una visión única del proyecto tecnológico más ambicioso que se ha impulsado en Málaga en décadas.

Vicepresidente ejecutivo de SandboxAQ Fernando Domínguez Pinuaga

Fernando Domínguez Pinuaga es vicepresidente de SandboxAQ, una revolucionaria empresa nacida (y posteriormente escindida) de X, el laboratorio secreto de Google, con una revolucionaria misión: combinar la tecnología cuántica y la inteligencia artificial para resolver retos de impacto como encontrar la cura para el alzhéimer, adelantarse al cibercrimen del futuro o generar una alternativa a la navegación GPS. La trayectoria profesional de Domínguez Pinuaga ha tenido un marcado acento internacional. Antes de trabajar en SandboxAQ trabajó en Google y Pemex (empresa petrolera mexicana), viviendo en ciudades como México D.F. y San Francisco.

Afincado en Málaga en los últimos años, aportará una visión disruptiva y sorprendente sobre los próximos avances en el campo de la inteligencia artificial y de su combinación con la otra tecnología del momento, la computación cuántica.

Director del centro de innovación de Vodafone en Málaga Jesús Amores

Jesús Amores lidera el Vodafone Innovation Hub en Málaga, un centro europeo de I+D estratégico inaugurado por la multinacional británica en 2022. Bajo su dirección, esta instalación se ha convertido en un laboratorio global de innovación donde se desarrollan soluciones tecnológicas de vanguardia (IoT, Open RAN, redes privadas móviles, Edge Computing o IA) para clientes empresariales en todo el mundo. Allí trabajan 500 empleados de alta cualificación y de más de 30 nacionalidades. Madrileño de nacimiento, trabajó muchos años en Accenture, donde alcanzó altas responsabilidades antes de aceptar el reto que le brindó Vodafone en Málaga.

Jesús Amores desgranará los proyectos más rupturistas que se cuecen en el 'hub' de innovación que Vodafone tiene en Málaga, incluido el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja.

Head of Social & Community - AI Growth en Freepik Sofía López

Sofía López es la responsable (head) de AI Growth y de Comunidad en Freepik, donde anteriormente lideró el Red Team, un grupo de especialistas en IA. Con formación en arte, tecnología y ciencia, ha completado especializaciones en IA y branding en Miami Ad School y una Maestría Ejecutiva en Inteligencia Artificial. Además, es cofundadora de la consultora especializada en IA Maison.

López hablará sobre cómo la inteligencia artificial -y en particular las herramientas que desarrolla Freepik- está contribuyendo a democratizar la creatividad y no evitará el debate sobre qué es y qué no es arte o sobre la competencia o convivencia entre talento humano y artificial.

Security Advisor, Office of the CISO, Google Cloud Soledad Antelada

Soledad Antelada es una reputada experta en ciberseguridad que trabaja en San Francisco desde hace más de una década. Actualmente está en nómina de Google, donde ocupa el cargo de asesora de seguridad en la oficina del CISO de Google Cloud, pero durante la última campaña electoral de Estados Unidos se tomó una excedencia para velar por la ciberseguridad de la campaña electoral de Kamala Harris, la candidata demócrata. Antes de eso, Antelada fue la primera mujer en el departamento de Ciberseguridad del Lawrence Berkeley National Laboratory. Ha sido reconocida como una de las 20 personas latinas más influyentes en tecnología en Estados Unidos. Nacida en Argentina y criada en Marbella, estudió Ingeniería Informática en la UMA. Es la fundadora de GirlsCanHack, una organización dedicada a potenciar la presencia de mujeres en el campo de la ciberseguridad.

Antelada dialogará en Sun&Tech Málaga sobre los ciberriesgos que emergen en la era de la IA y la computación cuántica.

Aviation Expert Director en Aertec Solutions Ana Pérez

Ana Pérez es experta en planificación aeroportuaria y analista de capacidad y demanda con más de 18 años de experiencia en aeropuertos de todo el mundo. Desde 2003 trabaja cen Aertec Solutions, habiendo participado en proyectos en diferentes países como España, Colombia, Filipinas, Chile, Cuba, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Oriente Medio, entre otros. Desde hace tres años, esta ingeniera malagueña es responsable de planificación aeroportuaria en su compañía. Ha recibido el premio López Villares de Aena y el E-woman a la trayectoria profesional.

Ana Pérez ayudará a imaginar a los asistentes de Sun&Tech Málaga cómo serán los aeropuertos y los aviones del futuro.

Head of Product en Real Madrid CF Carlos Sánchez

Carlos Sánchez está al frente del equipo de Producto en el Real Madrid, que ofrece experiencias digitales a más de 600 millones de aficionados en todo el mundo. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones por la UMA pero enfocó su carrera como diseñador de producto (UI/UX) en startups como Teampay, OnTruck y Doctor24, con experiencia en EE UU, Canadá y España. Compagina esta carrera 'oficial' con 'side projects' o proyectos paralelos donde da rienda suelta a su creatividad y sus inquietudes personales. El último de ellos es Saferlayer, una app para compartir el DNI sin riesgo de robo de identidad. También es fotógrafo y ha publicado una guía turístico-fotográfica de Nueva York.

Carlos Sánchez reflexionará en Sun&Tech Málaga sobre cómo construir un producto viral: cuánto hay de azar y cuánto hay de inspiración, trabajo y estrategia detrás de los diferentes productos digitales de éxito que ha 'parido' a lo largo de su carrera.

Cofundador de CoverManager José Antonio Pérez

José Antonio Pérez es cofundador y CEO de CoverManager, una startup sevillana nacida en 2015 dedicada a revolucionar la gestión de reservas en el sector de la hostelería. Bajo su liderazgo, la compañía ha alcanzado presencia en más de 40 países y 15.000 restaurantes, con millones de reservas gestionadas al año. Este verano, CoverManager protagonizó una de las mayores operaciones corporativas realizadas por una startup andaluza al ser comprada por el fondo PSG Equity, superando los 300 millones de euros de valoración.

José Antonio Pérez dialogará con otros emprendedores andaluces que han vivido grandes 'exits': Paco Ávila (Utamed) y Manu Heredia (BeSoccer).

Fundador de Foreworth y CEO de Goal Systems Mario García

Mario García se curtió en la City londinense hasta convertirse en CEO y accionista principal de Sequel, una compañía especializada en software para seguros que abrió en Málaga un centro de desarrollo con cientos de empleados y que en 2017 se vendió a Verisk Analytics por 270 millones de euros. Tras su salida, el emprendedor malagueño lanzó Foreworth, una startup cuyo propósito es ofrecer a los responsables de negocio una visión clara y objetiva del software, sin necesidad de entender código. Desde hace cinco años es además el CEO de Goal Systems, una empresa que hace software avanzado de planificación y optimización para el sector del transporte de pasajeros.

Mario García expondrá su valiosa experiencia emprendedora y en el liderazgo de empresas de impacto global.

Fundador de BeSoccer Manu Heredia

Manu Heredia fue fundador de BeSoccer, plataforma líder en resultados, estadísticas y noticias de fútbol en directo. Inició el proyecto en 2008 como un 'hobby' bajo el nombre de Resultados de Fútbol y con el tiempo, la web se profesionalizó y se convirtió en BeSoccer, ofreciendo información de más de 2.000 competiciones, 100.000 equipos y 10 millones de partidos. En noviembre de 2024, la empresa malagueña fue adquirida por la empresa checa Livesport. Además de su faceta empresarial, Heredia ha mostrado su compromiso con el deporte local: fue presidente de El Palo FC y ahora es patrocinador principal del club de fútbol sala Málaga Ciudad Redonda FS.

Heredia conversará sobre emprendimiento, gestión empresarial y 'exits' exitosos (valga la redundancia) con Paco Ávila y José Antonio Pérez.

Cofundadora y CEO de The Clueless Agency Diana Núñez

Diana Núñez es cofundadora de The Clueless Agency, una agencia dedicada a crear modelos con inteligencia artificial. Su exponente más famoso es Aitana, una 'influencer' creada con IA que suma millones de seguidores en Instagram. Diana es especialista en Publicidad y Estrategias de Comunicación, Diseño Gráfico e Interactivo. Creativa y amante de la visualización de ideas, combina su pasión por el diseño gráfico y el mundo digital para crear conceptos y estrategias de comunicación únicas. Su enfoque se basa en equilibrar el valor conceptual con la estética, adaptándose siempre a las necesidades del cliente, y utilizando la IA para llevar la creatividad a un nivel completamente nuevo.

Núñez protagonizará una charla que a buen seguro sorprenderá al auditorio junto a su socio, Rubén Cruz, y su 'hija' digital, Aitana.

Cofundador y CEO de The Clueless Agency Rubén Cruz

Rubén Cruz es el otro 50% de The Clueless Agency. Especialista en Publicidad y Estrategias de Comunicación, Diseño Gráfico e Interactivo. Con una pasión inagotable por el diseño interactivo y el mundo digital que nos rodea, aporta una visión conceptual que marca la diferencia en cada estrategia de comunicación. Siempre manteniendo un equilibrio entre concepto y estética, Rubén integra modelos generativos y herramientas de IA en los procesos creativos, explorando nuevas posibilidades que redefinen los límites del diseño y la comunicación.

Cruz y su socia, Diana Núñez, revelarán las claves de su proceso creativo junto a su más famosa criatura, Aitana.

Musa digital Aitana López

Aitana López es la primera influencer 100% generada por IA en España, una musa digital que rompe barreras y redefine la realidad. «Nacida en Barcelona y con 26 años, combina a la perfección sensualidad y fortaleza, destacando por su estilo deportivo y su actitud atrevida, que la convierten en un verdadero icono», dice su currículum. Creada por The Clueless Agency, en Instagram tiene cerca de 400.000 seguidores.

CEO de Esemed Daniel Martínez Canca

Daniel Martínez Canca es licenciado en Biomedicina por UCLAN, posgraduado en Genética Médica por la Escuela Europea de Genética Médica y la Agencia Internacional contra el Cáncer en Lyon, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y doctorando en Oncología e IA. Es miembro investigador de iOncoCare y CEO de Esemed Healthcare, consultora especializada en asesoramiento estratégico para empresas del sector. Ha sido finalista en 2025 en el Executive Programme de la Harvard Medical School con su proyecto sobre estrategia, diseño y gestión de la implementación de soluciones de IA en entornos sanitarios.⁣

Martínez Canca ha desarrollado su carrera desde el servicio de Oncología del Hospital San Rafael de Milán hasta posiciones estratégicas y operativas en áreas médico- marketing y de responsabilidad internacional en laboratorios farmacéuticos.⁣

Global Artificial Intelligence Clients and Markets Leader en EY Natalia R. Martin

Natalia R. Martín lidera la estrategia comercial de inteligencia artificial de EY Cuenta con más de 25 años de experiencia en dinámicas empresariales y tecnologías emergentes. En esta multinacional ha ocupado roles clave en desarrollo de negocio, marketing y alianzas estratégicas en tecnología, atendiendo a los más importantes clientes del FTSE100. Antes de EY, lideró el desarrollo de negocio en empresas líderes y previamente, desempeñó roles de asesoría en finanzas y cargos diplomáticos en la Comisión Europea y la ONU. También fue corresponsal europea para un periódico chino. Es egresada de la Universidad de Oxford.