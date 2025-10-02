Vuelca un camión de hormigón en la entrada del Centro de Transportes de Mercancías de Málaga

Un gran camión que transportaba hormigón ha volcado poco después del mediodía de este jueves en la entrada del Centro de Transportes de Mercancías, en ... Málaga capital, por causas que por el momento se desconocen.

Ha ocurrido sobre las 13.30 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que alertaban de un tráiler de grandes dimensiones volcado. De inmediato, el centro coordinador ha movilizado a efectivos de Policía Local, de la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de limpieza.

Hasta el lugar también han acudido los servicios sanitarios, que han sido requeridos por agentes del Instituto Armado, pues el conductor del camión podría haber resultado herido, y los Bomberos de Málaga, que se han desplazado para retirar el aceite que ha caído a la vía, han informado a este periódico las distintas fuentes consultadas.