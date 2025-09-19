Varios kilómetros de atascos por un accidente en Las Pedrizas
Un vehículo ha chocado contra un quitamiedos sin que sus ocupantes hayan requerido de asistencia sanitaria
Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:35
Nuevo accidente de tráfico en Málaga que deja considerables retenciones en las carreteras de la provincia. En esta ocasión, el choque de un vehículo contra ... un quitamiedos en la carretera A-45 está dejando atascos kilométricos en la carretera de Las Pedrizas. Concretamente, las retenciones se están produciendo entre los kiómetros 132 y 129 sentido Antequera, en el término municipal de Chapera-Madroñal.
En el accidente solo se ha visto implicado un coche, cuyos ocupantes no han requerido de asistencia sanitaria, según han detallado fuentes del servicio de emergecias 112. Hasta el lugar sí se ha desplazado la Guardia Civil.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.