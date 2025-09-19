Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Varios kilómetros de atascos por un accidente en Las Pedrizas

Un vehículo ha chocado contra un quitamiedos sin que sus ocupantes hayan requerido de asistencia sanitaria

Ester Requena

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:35

Nuevo accidente de tráfico en Málaga que deja considerables retenciones en las carreteras de la provincia. En esta ocasión, el choque de un vehículo contra ... un quitamiedos en la carretera A-45 está dejando atascos kilométricos en la carretera de Las Pedrizas. Concretamente, las retenciones se están produciendo entre los kiómetros 132 y 129 sentido Antequera, en el término municipal de Chapera-Madroñal.

