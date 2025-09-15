Tres heridos graves en una colisión frontal entre dos turismos en Riogordo

Nuevo accidente de tráfico de gravedad en la provincia. Un brutal choque frontal entre dos turismos se ha saldado este lunes con, al menos, tres ... personas heridas de gravedad. El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 16 de la carretera autonómica A-356, dentro del término municipal de Riogordo, sobre las 10.10 horas.

Tras el aviso de los alertantes, hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, de la Guardia Civil y de las emergencias sanitarias. No han trascendido más datos sobre la identidad ni el estado de salud de los heridos.

El accidente ha obligado a cortar temporalmente la vía, la conocida Carretera del Arco, hasta que los bomberos han podido completar las labores preventivas y de limpieza de la calzada para la retirada de los vehículos siniestrados.

Es el segundo accidente que tiene lugar en esta vía en apenas 24 horas. Un motorista murió este pasado domingo tras colisionar con otro vehículo a la altura del kilómetro 23 de la A-356, en sentido Casabermeja, también dentro del término municipal de Riogordo. El fallecido era vecino de la pedanía de Los Romanes, perteneciente a La Viñuela.