Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tres detenidos en Estepona por estafar 7.900 euros con el 'timo de la estampita'

Uno de los arrestados se hizo pasar por una persona con discapacidad, portando en su bolso lo que podría ser gran cantidad de dinero y manifestando su intención de dárselo a una buena persona

EP

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:32

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio malagueño de Estepona a tres personas pertenecientes a un grupo criminal itinerante, dedicado al 'timo ... de la estampita'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres detenidos en Estepona por estafar 7.900 euros con el 'timo de la estampita'

Tres detenidos en Estepona por estafar 7.900 euros con el &#039;timo de la estampita&#039;