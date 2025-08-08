Tres detenidos en Estepona por estafar 7.900 euros con el 'timo de la estampita'

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio malagueño de Estepona a tres personas pertenecientes a un grupo criminal itinerante, dedicado al 'timo ... de la estampita'.

Los detenidos, dos hombres y una mujer, de 20, 25 y 53 años, fueron reconocidos como presuntos autores de una estafa producida en el mes de junio en la misma localidad.

Según los hechos narrados en la denuncia, la víctima habría sufrido un perjuicio económico de 7.900 euros. En el vehículo de los arrestados se intervinieron todos los enseres propios para la teatralización que se lleva a cabo en este tipo delictivo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEV de la Comisaría Local de Estepona, al tener conocimiento el pasado mes de junio, y a través de una denuncia, que una mujer había sido víctima de una estafa mediante el modus operandi de 'la estampita'.

Uno de los autores se hizo pasar por una persona con discapacidad, portando en su bolso lo que podría ser gran cantidad de dinero y manifestando su intención de dárselo a una buena persona. Seguidamente, un segundo autor que actúa como «gancho» y se hace pasar por un transeúnte ajeno a la trama, entra en escena, e induce a la posible víctima para aprovechar la oportunidad de obtener el dinero que esta persona porta y repartírselo a partes iguales.

Posteriormente, se dirigen a un lugar apartado, domicilio de la víctima, banco o como en este caso un vehículo, en el que se encuentra una tercera persona, y donde se lleva a efecto el intercambio de las joyas o dinero que tenga la víctima por el falso dinero que portan los estafadores. En su declaración la perjudicada alega haber sufrido un fraude de 7.900 euros.

Una vez se realizaron las primeras comprobaciones y gestiones de investigación, se pudo determinar marca, modelo y matrícula del vehículo que usaron estas personas para la comisión del hecho. Siguiendo esa línea, se identificó plenamente a los integrantes del grupo criminal, que tenían perfectamente definidas sus funciones y tareas en la trama delictiva, siendo su fin el desvalijar a las víctimas mediante el engaño.

Este tipo de red criminal se desplaza por toda la geografía española en busca de posibles «objetivos», lo cual dificulta su identificación, localización y detención.

Fue casi un mes después cuando se localizó nuevamente el vehículo utilizado en Estepona, procediéndose a la identificación de los ocupantes del mismo, y una vez realizadas las oportunas comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de dos hombres y una mujer.

En su automóvil portaban todo el material necesario para la perpetración de esta modalidad de estafa; fajos de dinero falso predispuestos en un bolso, abalorios de color dorado --simulando valiosas joyas-- usados de señuelo para el engaño y las bolsas que utilizaban para dar «el cambiazo» a las víctimas.