Trece años de cárcel por violar a una menor junto a su hermano pequeño, que era inimputable

Un joven ha sido condenado a 13 años y medio de prisión por agredir sexualmente a una menor junto a su hermano pequeño, quien era ... inimputable, ya que todavía no había cumplido los 14 años, tal y como han confirmado a SUR fuentes próximas al caso. De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambos actuaron de manera conjunta y emplearon intimidación.

La víctima tenía 15 años y, según la sentencia, era novia del hermano menor, aunque su intención era poner fin a esa relación. Precisamente, la tarde de autos se citó con él con ese mismo propósito. Fue en febrero de 2020 y, tras quedar ambos en la Estación de Málaga, el chico le propuso ir a una casa para poder hablar.

Ella accedió y, a su llegada, vio que en el salón estaba el hermano mayor, de 18 años, junto a un amigo. La pareja, entonces, se dirigió a un dormitorio para poder conversar con calma, pero ahí, el menor intentó besarla y luego desvestirla. La perjudicada no sólo se opuso, sino que amenazó con chillar si no paraba.

En un momento dado, de acuerdo con la sentencia, el chico salió a hablar con su hermano. La adolescente, que estaba muy asustada, aprovechó entonces para colocarse de nuevo la ropa y enviar a una amiga su ubicación. No obstante, esos mensajes no llegaron por falta de conexión.

A continuación, la perjudicada y el menor se dirigieron a otra estancia, a la que también entró en un momento dado el acusado para coger una videoconsola. Aunque salió del cuarto, regresó al mismo al cabo de poco tiempo. Según la sentencia, los dos hermanos, puestos de común acuerdo, apagaron las luces y cerraron la puerta de la habitación, lo que dejó paralizada a la víctima por la inesperada situación.

Para la Sala, ha quedado probado que el procesado, «movido por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, pese a ser consciente de la minoría de edad» de la perjudicada, «y de la ilegalidad de la conducta», agredió sexualmente a la adolescente «junto a su hermano».

Así había quedado también acreditado para la Audiencia Provincial, que en mayo de este año condenó al joven por estos hechos a la pena de 14 años. El caso ha sido revisado por el TSJA tras interponer su letrado un recurso de apelación al entender que se había vulnerado la presunción de inocencia del joven. En este sentido, alegó que no existían «pruebas suficientes» y que las dudas se habían resuelto «en sentido desfavorable al reo».

Dichas pretensiones no han prosperado, ya que para el Alto Tribunal andaluz también ha quedado acreditado el delito de agresión sexual a menor de 16 años, así como los elementos de intimidacion, actuación conjunta de dos personas y la conciencia de la edad de la víctima. No obstante, sí ha accedido a rebajar la pena, fijando la misma en 13 años y medio de prisión.