Trece años de cárcel por violar a una menor junto a su hermano pequeño, que era inimputable

Para el TSJA, ha quedado probado que el acusado y su familiar perpetraron la agresión sexual de manera conjunta y empleando intimidación

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:23

Un joven ha sido condenado a 13 años y medio de prisión por agredir sexualmente a una menor junto a su hermano pequeño, quien era ... inimputable, ya que todavía no había cumplido los 14 años, tal y como han confirmado a SUR fuentes próximas al caso. De acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambos actuaron de manera conjunta y emplearon intimidación.

