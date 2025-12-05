Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trasladado al hospital después de perder la consciencia cuando era rescatado en el Pico Torrecillas de Tolox

El joven y un amigo tuvieron problemas para descender por este enclave y fueron auxiliados por la Guardia Civil

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:42

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Tolox a dos jóvenes de ... 22 años que tenían dificultades para descender el Pico Torrecillas, en el que se encontraban.

