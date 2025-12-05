Trasladado al hospital después de perder la consciencia cuando era rescatado en el Pico Torrecillas de Tolox

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado en el municipio malagueño de Tolox a dos jóvenes de ... 22 años que tenían dificultades para descender el Pico Torrecillas, en el que se encontraban.

Según ha relatado el cuerpo armado en un comunicado, el hecho se produjo en la tarde de este pasado jueves cuando alertaron qde ue uno de ellos se encontraba sin calzado debido al deterioro completo del mismo durante la travesía.

Los especialistas del Greim se desplazaron hacia la zona con material de abrigo y calzado de repuesto en previsión de la caída de las temperaturas cuando anocheciera.

Una vez localizados por los agentes, se les entregó el material térmico y comenzaron el descenso. Durante el mismo, en el tramo del Pilar de Tolox, uno de los jóvenes perdió el conocimiento y no respondía a los estímulos a los que estaba siendo sometido.

Debido a la orografía del terreno, a las bajas temperaturas, a la ventisca que reinaba la zona en ese momento y al estado de riesgo vital de la víctima, que podría haber sufrido un episodio de parada cardiorrespiratoria, según apunta la Guardia Civil, la Central COS activó a mas guardias civiles al lugar y coordinó la activación del personal sanitario.

Después de varios minutos los agentes lograron que el joven recuperara la consciencia,y procedieron a su traslado en camilla hasta la ambulancia. Finalmente fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico pendiente de evolución.