El alcalde, ediles, familiares y amigos, este miércoles en la concentración en recuerdo de las víctimas. E. CABEZAS
Sucesos en Málaga

Torrox llora a la familia Rabah: «Estas desgracias no deberían pasar nunca, es una pesadilla»

Autoridades, vecinos, familiares y amigos destacan que el escape de gas ha sido «una desgracia» que ha acabado con la vida de los cuatro miembros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Torrox sigue conmocionada. Apenas 24 horas después de conocerse la muerte por un escape de gas de los cuatro miembros de una misma familia, ... los Rabah, de origen marroquí, en su vivienda del barrio del Pontil, alrededor de medio millar de personas se han concentrado a las 10.00 horas de este miércoles a las puertas del Ayuntamiento torroxeño en señal de duelo y en recuerdo de Said, Saaida, Mohamed y Mustafa.

