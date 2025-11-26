Torrox llora a la familia Rabah: «Estas desgracias no deberían pasar nunca, es una pesadilla»

Torrox sigue conmocionada. Apenas 24 horas después de conocerse la muerte por un escape de gas de los cuatro miembros de una misma familia, ... los Rabah, de origen marroquí, en su vivienda del barrio del Pontil, alrededor de medio millar de personas se han concentrado a las 10.00 horas de este miércoles a las puertas del Ayuntamiento torroxeño en señal de duelo y en recuerdo de Said, Saaida, Mohamed y Mustafa.

Se han vivido momentos de gran conmoción, emoción, consternación y dolor, hasta el punto de que al menos tres personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias al sufrir crisis de ansiedad y desvanecimientos debido a la emoción. Tras el minuto de silencio han tomando la palabra dos representantes de la numerosa comunidad marroquí en Torrox, formada por alrededor de un millar de los 22.000 habitantes empadronados en el municipio axárquico.

«No paró de sonar el teléfono, llamando de toda España, nos han mostrado el cariño a la comunidad musulmana» Ahmed El Gharboni Presidente de la asociación de marroquíes Almanzor de Torrox

Yamila Hayoun, de la asociación de mujeres marroquíes Assalam de Torrox, ha destacado que la comunidad marroquí está conmocionada por el trágico suceso. «Nos tiene completamente conmocionados, es una verdadero tragedia y desgracia. Estas desgracias no deberían pasar nunca, cuando te tocan tan cerca es una pesadilla», ha expresado Hoyoun. Esta marroquí ha destacado que era «una familia trabajadora, tanto el padre como la madre, con hijos ejemplares, con una vida por delante y sueños que no han llegado a cumplir», ha apostillado, expresando su «más profundo dolor y tristeza ante esta trágica pérdida».

«Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y condolencia a toda la comunidad marroquí y a los seres queridos de las víctimas, que Dios los tenga en su gloria», ha considerado Hayoun, dando las gracias a los vecinos y autoridades del Ayuntamiento «por las muestras de cariño y cercanía en estos momentos tan difíciles».

«Que en paz descansen»

Por su parte, Ahmed El Gharboni, presidente de la asociación de marroquíes Almanzor de Torrox, ha dado también «las gracias al alcalde y a todo el pueblo español». «No paró de sonar el teléfono, llamando de toda España, nos han mostrado el cariño y el apoyo la comunidad musulmana, es un pueblo maravilloso», ha considerado. Abderraman Rabah, primo de la familia, ha recordado a sus familiares «como personas que los querían todo el mundo». «Que en paz descansen», ha conseguido decir. El joven ha dicho que sus primos eran aficionados al fútbol y a las motos.

Por su parte, el alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha mostrado su apoyo a la comunidad magrebí de Torrox, «que son torroxeños, a todos los alumnos de los institutos y al pueblo que ha abarrotado la plaza». «Son tres días muy duros, las banderas están a media asta, en apoyo a una familia que se ha perdido, estamos muy conmocionados», ha expresado el regidor, quien ha apuntado que el origen de la tragedia estuvo, según los resultados de las primeras investigaciones, «en una mala combustión, un escape de gas por monóxido de carbono, presuntamente de un calefactor». «Fueron los vecinos los que dieron el aviso, el Pontil es un barrio muy nuestro de Torrox, todos los vecinos se volcaron, porque han vivido también en El Morche», ha añadido.

Tres imágenes de la concentración en recuerdo de la familia Rabah, este miércoles en la plaza de la Constitución de Torrox. E. CABEZAS

Los familiares y amigos de los cuatro fallecidos están a la espera de recibir los cadáveres para su repatriación a su país de origen, a la localidad de Steeat, próxima a Casablanca. Las asociaciones de marroquíes han contactado ya con el Consulado de Marruecos en Málaga para que se haga cargo de los costes derivados de esta operativa. La vivienda en la que residían desde hacía apenas dos años era de alquiler.