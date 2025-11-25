Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»

La localidad axárquica de Torrox, de más de 22.000 habitantes, está consternada y conmocionada este martes tras conocerse el terrible suceso de la muerte por inhalación de monóxido de carbono debido a un escape de gas butano, de los cuatro miembros de una misma familia de origen marroquí ... en una vivienda situada en el barrio del Pontil, en pleno casco histórico.

Said Rabah, el padre, tenía 53 años. Llegó a Torrox procedente del país alauita en 2005. Su mujer, Sadiia, tenía 38 años. Ambos tenían dos hijos, Mohamed, de 19 años, y Mustafa, de 17. La madre trabajaba como traductora y profesora de español para la población de origen árabe, pues dominaba perfectamente el castellano, tras haber llegado a nuestro país en 2008.

Los hijos estaban estudiando y el mayor también había empezado a trabajar como peluquero. De hecho, desde hacía unos meses tenía su propio establecimiento en la costa. La familia llevaba apenas un año viviendo en el pequeño piso en el que esta pasada madrugada, por causas que se desconocen y se están investigando por la Guardia Civil, se desencadenó la tragedia que ha acabado con sus vidas. Anteriormente residían en el núcleo costero torroxeño de El Morche.

Los numerosos familiares y amigos que han estado presentes esta tarde a las puertas de la casa, en la calle Pontil, no han dejado de repetir a los periodistas y a todos los presentes, que eran una «familia humilde, muy buena y muy trabajadora». «Él trabajó en la construcción y ahora en el campo», ha explicado una de las amigas. «Era gente muy conocida y querida por todos», ha apostillado Rosa.

Los dos hermanos jugaban al fútbol y el menor militaba en el juvenil del Club Deportivo Torrox. El menor estaba cursando la formación profesional básica en el IES Jorge Guillén y el mayor simultaneaba su trabajo como peluquero con un ciclo formativo de mecánica y electrónica en el IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga.

A las puertas de la vivienda se han vivido varias horas de una gran conmoción y consternación, mientras los agentes de la Guardia Civil y los forenses judiciales inspeccionaban el inmueble, como paso previo al levantamiento de los cuatro cadáveres. Se han escuchado gritos, llantos y lamentos, tanto en español como en árabe.