Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de la agresión, aunque la investigación continúa abierta

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Nuevo apuñalamiento en Málaga capital y ya es el tercero en solo tres días. Esta última agresión se produjo el martes por la tarde en ... la avenida de Europa y la víctima, un hombre de 54 años, fue evacuado en ambulancia por una herida sangrante en el tórax.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  10. 10

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax

Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax