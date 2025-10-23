Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax

Nuevo apuñalamiento en Málaga capital y ya es el tercero en solo tres días. Esta última agresión se produjo el martes por la tarde en ... la avenida de Europa y la víctima, un hombre de 54 años, fue evacuado en ambulancia por una herida sangrante en el tórax.

Ocurrió sobre las cinco y cuarto de la tarde, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de una presunto incidente con arma blanca. El centro coordinador movilizó hasta el lugar a las Fuerzas de Seguridad y a los servicios sanitarios.

A su llegada, los facultativos atendieron a un varón, al que evacuaron al Hospital Regional Universitario de Málaga; mientras que, la Policía Nacional detuvo al presunto responsable. No obstante, desde la Comisaría Provincial de Málaga han informado de la investigación, de la que se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios, continúa abierta.

El día anterior (20 de octubre) una mujer de 59 años también resultó herida tras sufrir una agresión con arma blanca a manos de otra en la avenida Pedro Salinas, pasadas las ocho de la tarde. En esta ocasión, la afectada también fue trasladada al Hospital Carlos Haya, aunque se desconoce el estado de la misma.

El domingo 19, poco después de las nueves y media de la noche, en la calle Conde Lucanor, un hombre de 40 años supuestamente era abordado por otro cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche. Los testigos se percataron del forcejeo y oyeron un grito. El afectado, que presentaba heridas en un muslo y en el brazo izquierdo, fue evacuado a El Clínico. La Policía Nacional también mantiene una investigación abierta para tratar de esclarecer lo sucedido.