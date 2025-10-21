Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar

El afectado, de 40 años, fue agredido con un arma blanca en un muslo y en el brazo izquierdo

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 21 de octubre 2025, 00:44

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un hombre de 40 años en la capital malagueña. El incidente de arma blanca se produjo cuando el ... afectado, supuestamente, salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche.

