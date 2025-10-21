Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un hombre de 40 años en la capital malagueña. El incidente de arma blanca se produjo cuando el ... afectado, supuestamente, salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche.

Eran poco más de las nueve y media de la noche del pasado domingo 19 de octubre y los servicios de emergencias fueron alertados de una agresión en la calle Conde Lucanor que se había saldado con un varón herido en un muslo y en el brazo izquierdo. Hasta el lugar fueron comisionados agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y los servicios sanitarios.

Al parecer, la víctima estaba a punto de entrar en su vehículo cuando fue abordada por un individuo de edad parecida. Los testigos se percataron del forcejeo y oyeron un grito. A continuación, el presunto autor del apuñalamiento abandonó la escena a bordo de un vehículo.

El herido, que aportó una descripción vaga del sospechoso, pidió ayuda y fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar, que finalmente lo evacuaron al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, han precisado desde el 112.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga, por su parte, han informado de que la investigación continúa abierta para tratar de aclarar y resolver lo sucedido, pues, por el momento, no constan detenciones.