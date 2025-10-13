Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de seis años de cárcel para dos hombres por trasladar cocaína oculta en bidones con melaza en Málaga

El TSJA también confirma las multas de 3.868.868 euros para cada uno de ellos

Europa Press

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:51

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta a dos hombre en relación con el traslado de droga, en concreto ... cocaína, oculta en bidones de melaza. Así, se desestima el recurso presentado por una de las defensas y se ratifica íntegramente la sentencia, en la que se absolvió a un tercer procesado.

