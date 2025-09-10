Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero

Los ladrones se han apoderado de un botín en joyas que supera los 40.000 euros tras inutilizar con inhibidores el sistema de alarma que tenían contratado

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:20

La posibilidad de sufrir un robo en el hogar es real. Luego está la probabilidad de que en efecto le llegue a pasar. Pero que ... le suceda dos veces en una semana... Eso sí que es algo extraordinario y terrible al mismo tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

