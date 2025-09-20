Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido

Una trifulca entre jóvenes con gas pimienta en el Centro de Málaga es el aviso que recibieron los servicios de emergencias. El principal sospechoso, un ... menor de 16 años al que le constaba una orden de búsqueda y arresto por un delito de lesiones anterior, supuestamente aprovechó la reyerta para robarle a la víctima su móvil y amenazó de muerte a los policías cuando procedieron a su detención.

Los hechos ocurrieron este lunes 15 de septiembre, en la calle Santa Lucía, poco antes de la medianoche. Aunque a la llegada de la Policía Local de Málaga los presuntos agresores echaron a correr en un intento de zafarse, los agentes localizaron a poco más de 500 metros a uno de los implicados, que portaba dos sprays de pimienta y un teléfono que no sabía desbloquear.

Al parecer, el sospechoso aprovechó la riña, en la que víctima recibió varios golpes, para sustraerle el terminal. De esta manera, los agentes procedieron a su detención, lo que desató la furia del adolescente, que incluso amenazó de muerte a los agentes, según fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico.

Asimismo, tras su arresto, los agentes pudieron comprobar que el año pasado se fugó de un centro de menores y que tenía una orden de búsqueda y detención por su supuesta implicación en otro delito de lesiones.