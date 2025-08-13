Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Retención en La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler

El siniestro se ha producido sobre las 9.30 horas en el kilómetro 975 de la A-7 sentido Almería

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:38

Tráfico complicado a primera hora de este miércoles a la altura de La Cala del Moral. Como explican a SUR desde el Centro de Gestión ... de la DGT, la explosión del neumático de un tráiler ha obligado a cortar el carril derecho de la A-7 sentido Almería. El siniestro se ha producido sobre las 9.30 horas en el kilómetro 975 y en estos momentos -las 10.30 horas- mantiene unos cuatro kilómetros de atascos en la zona (entre los puntos kilométricos 974 y 978).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  7. 7

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha
  10. 10

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Retención en La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler

Retención en La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler