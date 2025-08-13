Retención en La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
El siniestro se ha producido sobre las 9.30 horas en el kilómetro 975 de la A-7 sentido Almería
Málaga
Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:38
Tráfico complicado a primera hora de este miércoles a la altura de La Cala del Moral. Como explican a SUR desde el Centro de Gestión ... de la DGT, la explosión del neumático de un tráiler ha obligado a cortar el carril derecho de la A-7 sentido Almería. El siniestro se ha producido sobre las 9.30 horas en el kilómetro 975 y en estos momentos -las 10.30 horas- mantiene unos cuatro kilómetros de atascos en la zona (entre los puntos kilométricos 974 y 978).
Para descongestionar la circulación se ha establecido un desvío alternativo por la MA-24. No hay heridos.
