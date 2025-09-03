Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»

La cristalera reventada, la persiana forzada y la cerradura rota. Es el balance de daños que ha sufrido el restaurante El Camarote de Fuengirola, ubicado ... en la calle Casares, tras registrar dos intentos de asalto en apenas cuatro días, tal y como han denunciado en dependencias policiales. «Encima de que no podemos prestar servicio tenemos que estar allí para custodiarlo, vamos a tener que dormir dentro por miedo a que vuelvan los ladrones», explica a SUR su propietaria, Irma Cabañas.

La primera tentativa de robo ocurrió en la madrugada del pasado viernes, día 29 de agosto. La dueña del negocio se enteró a las seis de la mañana, cuando recibió una llamada en la que le alertaban de que una de las cristaleras del local estaba completamente destrozada. «Seguramente, no entraron por miedo a que saltara la alarma y se dieron a la fuga», cuenta.

La mujer puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, tras lo que una dotación de efectivos de la Policía Científica estuvo en el lugar tratando de recabar muestras. Al parecer, esa misma noche, también asaltaron en una cafetería cercana en la que reventaron las máquinas tragaperras y se llevaron algo de efectivo que había en la caja registradora.

El segundo sobresalto ocurrió en la madrugada de ayer, cuando Irma se despertó sobre las 05.20 horas al saltarle el aviso de la alarma del local. Esta vez, los autores destrozaron una persiana al forzarla y también causaron daño en la cerradura de la puerta. Aunque esta vez tampoco llegaron a robar en el interior, los daños han impedido abrir este martes al negocio, a pesar de que ya tenía reservas asignadas.

Según cuenta la dueña, aunque el negocio cuenta con un seguro, el principal perjuicio de momento es el tiempo que transcurra hasta que pueda arreglar los destrozos, además del temor a que, a la tercera, vaya la vencida. «Hace más daño eso que el propio robo; por la tarde tiene que estar mi hermana y mi marido por la noche porque sino, tal y como tenemos el restaurante, estamos vendidos», lamenta.

Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional, que trata de identificar a los supuestos ladrones.