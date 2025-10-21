Rescatan a varios pasajeros atrapados en una atracción en la Feria de San Pedro Alcántara

Una atracción de la Feria De San Pedro Alcántara se quedó este lunes por la tarde paralizada tras quedarse sin corriente y los bomberos tuvieron ... que acudir al rescate de los pasajeros, atrapados a unos cinco o seis metros de altura.

Ocurrió sobre las 19.20 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos que alertaban de la interrupción en una de las atracciones, concretamente en una que combina una montaña rusa pequeña con un tren en forma de gusano. El centro coordinador movilizó a efectivos de Policía Local, a los Bomberos y a los servicios sanitarios de forma preventiva.

Fueron los Bomberos los que evacuaron a la mayoría de pasajeros con un camión escala, aunque desde el cuerpo han informado de que otros bajaron por una escalera que habilitó un equipo de electricistas. Afortunadamente, no consta que ninguno de los pasajeros resultara herido.