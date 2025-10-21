Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marbella se queja

Rescatan a varios pasajeros atrapados en una atracción en la Feria de San Pedro Alcántara

Los bomberos tuvieron que sacar a los afectados, aunque no hay que lamentar heridos

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 21 de octubre 2025, 11:30

Una atracción de la Feria De San Pedro Alcántara se quedó este lunes por la tarde paralizada tras quedarse sin corriente y los bomberos tuvieron ... que acudir al rescate de los pasajeros, atrapados a unos cinco o seis metros de altura.

