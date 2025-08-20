Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja

Nerja presume de tener una de las franjas litorales más exclusivas de la provincia, por la gran cantidad de acantilados y rocas que presenta. ... No obstante, esta accidentada orografía también provoca que, cuando hay fuerte oleaje, se incrementen los riesgos para los bañistas. El servicio de socorrismo se afana, junto a la Policía Local y la Guardia Civil, en advertir del peligro y tratar de que no se adentren en el mar cuando hay bandera roja izada.

Sin embargo, todavía hay quienes siguen haciendo caso omiso a las indicaciones de la enseña roja. Así ocurrió en la tarde de este pasado martes en el extremo más oriental de la nerjeña playa de Burriana. Dos jóvenes, haciendo caso omiso a las señales, se adentraron en el agua en la zona conocida como la cala del Lobo Marino. Testigos alertaron de que tenían dificultades para regresar a la orilla.

Una pareja de socorristas fue en su ayuda, consiguiendo ponerlos a salvo con éxito, aunque no sin grandes dificultades, sin que precisaran de asistencia médica. Así, uno de los dos jóvenes bañistas salió por la mencionada cala, a la que solo se puede acceder a nado desde la playa de Burriana o recorriendo un largo sendero entre los acantilados. El otro fue remolcado hasta la orilla del extremo más oriental de la playa nerjeña de Burriana.

El 70% de las playas con bandera roja

Fue la de este pasado martes una jornada muy complicada en Nerja por el fuerte oleaje de poniente que se desató desde el mediodía. En la jornada de este miércoles la situación continúa muy similar, con siete de las diez playas señalizadas con bandera roja y las otras tres con bandera amarilla, según la información publicada por el Ayuntamiento nerjeño en sus redes sociales.

El anterior rescate en Nerja tuvo lugar el pasado 11 de julio, cuando un policía local y un guardia civil fuera de servicio salvaron la vida de un bañista de 40 años. Los agentes remolcaron a última hora de la tarde al hombre, un vecino de origen marroquí, hasta la orilla de la playa de Calahonda, a donde lo arrastró la corriente desde la zona del Salón, junto al Balcón de Europa. Ocurrió pasadas las 20.00 horas, cuando se termina el servicio de socorrismo.