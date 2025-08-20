Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de bañistas observando la actuación de los socorristas en la playa nerjeña de Burriana. SUR
Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja

Los socorristas consiguieron poner a salvo a los nadadores tras adentrarse en el extremo más oriental del litoral, junto a la cala del Lobo Marino

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:52

Nerja presume de tener una de las franjas litorales más exclusivas de la provincia, por la gran cantidad de acantilados y rocas que presenta. ... No obstante, esta accidentada orografía también provoca que, cuando hay fuerte oleaje, se incrementen los riesgos para los bañistas. El servicio de socorrismo se afana, junto a la Policía Local y la Guardia Civil, en advertir del peligro y tratar de que no se adentren en el mar cuando hay bandera roja izada.

