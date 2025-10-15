Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Guardia Civil

Rescatados dos escaladores en el entorno de El Chorro en Álora

Los efectivos desplazados al lugar encontraron a las dos personas, de nacionalidad irlandesa, exhaustas

EP

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:06

Comenta

Dos personas tuvieron que ser rescatadas la noche de este pasado martes cuando quedaron enriscadas en la zona conocida como Placas del Olimpo, en el ... entorno del Chorro, dentro del término municipal de Álora. Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas, cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), con base en Álora, fue alertado por el sistema Emergencia 112 de que dos personas estaban realizando escalada y se habían quedado enriscadas, sin posibilidad de descender.

