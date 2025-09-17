Registrado un nuevo incendio forestal en un paraje de Parauta

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga. La cuenta oficial del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha informado este miércoles ... de un incendio declarado de madrugada en un paraje de Parauta, en el Valle del Genal.

Las llamas se detectaron sobre las 2:00 horas en el paraje conocido como Cortijo El Navazo. Según informa el Infoca en sus redes, sus medios terrestres llevan trabajando durante toda la madrugada en la zona donde se han desplazado inicalmente siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas, una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y una unidad móvil de meteorología y medio ambiente.

Ya durante la mañana del miércoles cuatro medios aéreos se han incorporado a las tareas que se realizan para estabilizar el incendio forestal. En concreto se han sumado a los trabajos dos helicópteros, uno semipesado y otro pesado; y dos aviones de carga en tierra.