A prisión el presunto pirómano de Teba tras entregarse en el cuartel de la Guardia Civil

El operativo para dar con el presunto pirómano de Teba ha llegado a su fin. El supuesto responsable de seis incendios provocados en las últimas semanas en este municipio malagueño ... se ha entregado este fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil, donde habría confesado su autoría a los agentes, según ha podido saber SUR. La autoridad judicial ya ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Se trata de un vecino de mediana edad que residía en la misma localidad, según han precisado fuentes municipales. Fruto de la investigación, los efectivos del Instituto Armado y de la Policía Local de Teba ya lo tenían prácticamente identificado ya que, al parecer, fue captado por diferentes cámaras de seguridad, además de que el testimonio de varios testigos lo situarían por la zona.

El primer incendio que supuestamente causó data del 19 de julio, al que le siguieron otros cinco, siendo el pasado 3 de agosto cuando se registró el último. Todos ellos, de acuerdo con el propio alcalde de Teba, Cristóbal Corral, fueron provocados en sierras próximas al núcleo urbano, afectando a tres hectáreas y media de entornos naturales de gran valor medioambiental.

Tres de las cuatro sierras que rodean el municipio ardieron, algunas de ellas en más de una ocasión, lo que, para los investigadores, reforzaba la hipótesis de que se trataba de acciones planificadas y recurrentes. Y ello en un momento en que, dadas las altas temperaturas propias de la época estival, la propagación de las llamas se ve favorecida en el terreno, de carácter seco.

Los incendios dieron lugar a un importante operativo de vigilancia en el que han participado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. En este caso, según remarcaron desde el Consistorio, la colaboración ciudadana ha resultado clave para evitar una tragedia mayor gracias a los rápidos avisos y a la intervención de los vecinos.

De igual forma, el Ayuntamiento accedió a grabaciones en las que se veía cómo se iniciaron algunos de estos fuegos, lo que contribuyó ala identificación del sospechoso, así como los testimonios de varios residentes. El alcalde, hace apenas una semana, hizo pública esta situación en redes sociales, lo que seguramente ha ayudado a que el sospechoso se viera acorralado debido al avanzado estado de la investigación.

Así, este fin de semana el supuesto autor se presentó en el cuartel de la Guardia Civil, según han precisado a este medio fuentes judiciales. Tras reconocer su implicación en un delito continuado de incendio provocado, el domingo fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Antequera, que era el que estaba en funciones de guardia.

Su titular decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presunta implicación en los siniestros. No obstante, según han indicado fuentes del TSJA, deberá ser la investigación judicial la que determine el número de incendios por el que se le acusa y la fecha de los mismos con el fin de adjudicar el asunto al órgano judicial correspondiente.