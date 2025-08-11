Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los incendios provocados en el municipio de Teba. SUR

A prisión el presunto pirómano de Teba tras entregarse en el cuartel de la Guardia Civil

El sospechoso, acorralado por la presión de la investigación, acudió a dependencias del Instituto Armado para confesar su autoría

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:55

El operativo para dar con el presunto pirómano de Teba ha llegado a su fin. El supuesto responsable de seis incendios provocados en las últimas semanas en este municipio malagueño ... se ha entregado este fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil, donde habría confesado su autoría a los agentes, según ha podido saber SUR. La autoridad judicial ya ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur A prisión el presunto pirómano de Teba tras entregarse en el cuartel de la Guardia Civil

A prisión el presunto pirómano de Teba tras entregarse en el cuartel de la Guardia Civil