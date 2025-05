El presunto parricida de Caleta de Vélez tenía una orden de alejamiento respecto de la madre

Acumulaba varios años de episodios violentos hacia sus padres y su hermano, por sus problemas de adicciones a las drogas. El presunto parricida de Caleta de Vélez tenía una orden de alejamiento respecto a su madre por una paliza que le propinó hace unos meses. Los padres estaban separados y el progenitor vivían en una pequeña casa en la urbanización Caleta del Sol, en la que se había instalado el supuesto agresor.

Los investigadores sospechan que el presunto parricida habría cometido constantes robos de dinero hacia sus familiares, de pequeñas cantidades, para consumir sustancias estupefacientes. Padre e hijo tuvieron una discusión en la noche anterior, por lo que el progenitor lo echó de casa.

Horas después, el hijo estaba en la puerta del domicilio familiar, una pequeña casa situada junto a unas pistas de tenis, esperándolo. Empezaron a discutir y a pelearse, y presuntamente el hijo lo atacó, golpeándolo fuertemente en la cabeza con un objeto, un palo o un martillo, que no han sido localizados.

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 20.15 horas de que un hombre estaba arrastrando a otro que parecía inconsciente en una vivienda de la mencionada urbanización de la capital de la Axarquía. También hubo un aviso vecinal por una presunta agresión en la misma zona, y el alertante no precisaba si se había usado algún tipo de arma u objeto en el ataque.

Los agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, junto a las emergencias sanitarias. Los profesionales no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Se investiga si el presunto parricida usó algún objeto contundente en la agresión, como un palo o martillo. No obstante, el arma no se ha localizado. Tras realizar una primera inspección ocular de la zona e interrogar a los vecinos, detuvieron al sospechoso.

El presunto parricida llamó a su hermano, que llegó al lugar de los hechos y se encontró con la macabra escena. El presunto parricida habría asegurado que su padre había sido víctima de un robo. Sin embargo, tenía la ropa manchada de sangre y en la escena había numerosos restos de sangre. El detenido tiene problemas de adicciones a sustancias estupefacientes desde hace décadas, según ha podido saber SUR.