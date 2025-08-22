Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito

El autor, que ya ha sido detenido, fue a comprar gasolina para verterla sobre la barra del establecimiento

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:06

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano por incendiar en la tarde del miércoles la barra del bar 'Las Postas', ubicado en la Avenida ... de Cádiz, del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca, tras pedir «mayonesa o kétchup» para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros.

