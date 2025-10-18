Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»

José Miguel y Claudio, subinspector y oficial, respectivamente, reconocen sentirse doloridos y satisfechos a partes iguales tras sostenerlo durante 20 minutos que se les hicieron «eternos»

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Era su primer servicio tras regresar de Gaza, donde ha estado de misión con la Unión Europea durante seis meses. La llamada entró sobre las ... siete de la mañana para prestar apoyo a los servicios sanitarios, que trataban de asistir a un hombre de unos 30 años muy «agitado» y, previsiblemente, bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Pero, José Miguel Postigo, subinspector de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Vélez-Málaga, escuchó voces de fondo y el instinto no le falló: movilizó a tres patrullas y, junto con su oficial, terminó salvándole la vida al vecino de Torre del Mar, quien, «totalmente fuera de sí», saltó de espaldas al vacío.

