Policías y bomberos salvan a un hombre de 90 años de caer por precipicio en Alhaurín de la Torre

El traspié de un hombre, de 90 años, mientras observaba el paisaje en el sendero de subida al Jabalcuza, en Alhaurín de la Torre, a ... punto estuvo de terminar en tragedia. Los hechos, de los que ha informado el Ayuntamiento este lunes, ocurrieron el pasado día 10, por la tarde, cuando el anciano, que se encontraba en la zona del denominado pozo Povea, terminó en un talud muy inestable, a escasos centímetros de un desnivel de unos 30 metros. Su posición era muy peligrosa, pues hubiera terminado en el fondo del precipicio de no ser por un familiar, que logró sostenerlo, al tiempo que dio aviso a los servicios de emergencia, y evitó así que se deslizara. .

Alertados por esta llamada, los policías locales accedieron al lugar y lograron sujetar al accidentado con sus propias manos e improvisando una especie de arnés, mientras se solicitaba la intervención urgente de los Bomberos. El suelo no era firme, por lo que cualquier mal movimiento hubiera resultado fatal, lo que hizo que se vivieran unos minutos de gran tensión.

A su llegada, el personal del Consorcio Provincial de Bomberos desplegó material de escalada y aseguramiento. Como punto de anclaje utilizaron las llantas del vehículo policial, lo que permitió garantizar la fijación del sistema de rescate.

Finalmente, la persona rescatada fue atendida por los servicios sanitarios, aunque en un principio solo presentaba arañazos y rasguños, sin fracturas aparentes. El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, ha valorado esta «importantísima» labor coordinada de Policía Local, Bomberos y la colaboración directa del familiar que acompañaba a este vecino y que resultó «decisiva» para el éxito de un «complejo» operativo de emergencia.

Por otro lado, el pasado pleno de la Corporación Municipal aprobó, por unanimidad la concesión a cuatro funcionarios de la medalla al mérito policial con distintivo morado por cumplir 20 años de servicio. Además, también salió adelante, con el acuerdo de todos los grupos una felicitación pública individual a tres agentes y a un oficial por una intervención que posibilitó la detención de una persona sospechosa de robo en una vivienda.