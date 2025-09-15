Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un policía local agarra al hombre accidenado. SUR

Policías y bomberos salvan a un hombre de 90 años de caer por precipicio en Alhaurín de la Torre

Un familiar mantuvo sujeto al hombre mientras llegaron los equipos de emergencia

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:58

El traspié de un hombre, de 90 años, mientras observaba el paisaje en el sendero de subida al Jabalcuza, en Alhaurín de la Torre, a ... punto estuvo de terminar en tragedia. Los hechos, de los que ha informado el Ayuntamiento este lunes, ocurrieron el pasado día 10, por la tarde, cuando el anciano, que se encontraba en la zona del denominado pozo Povea, terminó en un talud muy inestable, a escasos centímetros de un desnivel de unos 30 metros. Su posición era muy peligrosa, pues hubiera terminado en el fondo del precipicio de no ser por un familiar, que logró sostenerlo, al tiempo que dio aviso a los servicios de emergencia, y evitó así que se deslizara. .

