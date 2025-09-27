Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros

El joven detenido en Bélgica llegó a España dos horas antes del asesinato con un fusil de un holandés junto a un club cannábico

Europa Press

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:51

La Policía Nacional sospecha que el joven sicario belga de 17 años detenido por asesinar con un fusil de asalto a un ciudadano holandés en Fuengirola ... confirma la tendencia de menores desplazados hasta España que previamente han sido reclutados por la Mocro Maffia en el norte de Europa para llevar a cabo encargos del crimen organizado al más alto nivel, como ya ocurre en otros países como Holanda, Suecia y Dinamarca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  7. 7 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  8. 8 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  10. 10

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros

El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros