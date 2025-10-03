La Policía Nacional rinde honores a los 'héroes' que no soltaron la mano de Antonio: «Lo dieron todo por él y eso nos alivia»

Con la platea en pie y entre aplausos, la Policía Nacional ha condecorado en la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, a los ... dos policías locales que rescataron a Antonio, subinspector del Gotham (el grupo que protege la ciudad cuando las luces se apagan y los malhechores salen a cometer sus fechorías). «Lo sacamos con vida de su vehículo en llamas y estuvimos con él hasta que se lo llevaron en la ambulancia». En el trayecto, el policía nacional, que volvía de regreso a su casa cuando los ladrones lo embistieron de frente, terminó falleciendo.

Los policías locales Antonio Fernando Barragán y Antonio José Pérez circulaban en persecución tras la pista de los ladrones de farmacias -en solo tres meses habían logrado perpetrar más de una docena-. Era 5 de junio, de madrugada, cuando las alarmas volvieron a sonar en una botica de Puerto de la Torre. El robo, en esta ocasión, se saldó sin botín para los delincuentes, que emprendieron la huida a toda velocidad y en sentido contrario.

El subinspector de policía nacional ya había terminado su jornada laboral cuando la mala fortuna quiso que se cruzara con tres los malhechores. Los cuatro terminaron falleciendo. Los policías locales, aún sin reconocerlo en ese momento, excarcelaron a Antonio, alertaron rápidamente a los sanitarios y, sobre todo, no le soltaron de la mano. Al llegar a comisaría, supieron que se trataba de un compañero y amigo. "Sabemos que hicisteis todo lo posible por salvar su vida", aseguraba el flamante comisario provincial, Roberto Rodríguez.

Compartían las noches y eso les unió. «Es una persona que yo admiraba, lo veía siempre en la primera línea, arriesgando el tipo para llevar a cabo su labor con ímpetu y profesionalidad», coinciden los policías locales homenajeados. Para los Ghotam, que Antonio pasara sus últimos momentos de vida con Barragán y Pérez fue un alivio. Así lo reconoce, mientras sostiene la gorra del agente caído, Fabián Serrano, uno de los oficiales del grupo -también condecorado este viernes con distintivo blanco por su trayectoria-: «Sabemos que dieron todo por él y eso tanto para nosotros como para su familia es una tranquilidad enorme. Son unos profesionales excepcionales».

En total, el cuerpo ha entregado 105 condecoraciones por ingreso en la Orden del Mérito policial a agentes nacionales; cinco de ellas con distintivo rojo, que se conceden tras actos de valor, riesgo o servicio extraordinario. Asimismo, la Comisaría Provincial de Málaga ha reconocido a una docena de personas e instituciones que han destacado por su especial relevancia y apoyo a la institución policial.

Carmen y Marcos han sido dos de los agentes que han recibido la Cruz Roja por su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado en la Costa del Sol. Tras más de tres décadas de trayectoria, el inspector, que capitanea uno de los grupos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Comisaría Provincial, concretamente el especializado en secuestros y extorsiones, enumera las cualidades a tener para perseguir este tipo de delitos: «Lo más importante es vocación policial general y, luego, disponibilidad, versatilidad y estar preparado para sufrir en el ámbito familiar porque no hay horarios. Si nos llaman tenemos que recoger e irnos, estemos donde estemos».

Entre las muchas operaciones que logran culminar con éxito, Marcos destaca la que puso en el banquillo al conocido como 'clan de los suecos', profesionales a sueldo formados en Malmö, tras el asesinato a bocajarro de David Ávila -apodado, Maradona- y Sofian Mohamed Ahmed -alias Zocato-, en Marbella, con tres meses de diferencia. «Fuimos pioneros en la metodología que empleamos para cazarlos y que ahora se utiliza en la investigación de este tipo de delitos», explica.

Carmen, subinspectora a cargo del grupo que persigue a las mafias en la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, accedió a la Udyco en 1997 y, desde entonces, no se ha movido, aunque conserva la ilusión de entonces. "Me encanta empezar una operación, el primer germen, el primer escalón...y ver cómo se va desarrollando. Al final es como un juego y cada uno desarrolla un rol". La agente, pionera en lo suyo, reconoce la evolución del crimen organizado: "Han cambiado los códigos, ahora son más violentos y cuentan con más medios a su alcance, como drones o teléfonos encriptados".