Los policías locales condecorados.

Los policías locales condecorados. Pedro J. Quero
Festividad de los Ángeles Custodios

La Policía Nacional rinde honores a los 'héroes' que no soltaron la mano de Antonio: «Lo dieron todo por él y eso nos alivia»

Los agentes locales Antonio Barragán y Antonio Pérez han sido condecorados por rescatar al subinspector que murió tras ser embestido por unos ladrones kamikazes

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:03

Con la platea en pie y entre aplausos, la Policía Nacional ha condecorado en la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, a los ... dos policías locales que rescataron a Antonio, subinspector del Gotham (el grupo que protege la ciudad cuando las luces se apagan y los malhechores salen a cometer sus fechorías). «Lo sacamos con vida de su vehículo en llamas y estuvimos con él hasta que se lo llevaron en la ambulancia». En el trayecto, el policía nacional, que volvía de regreso a su casa cuando los ladrones lo embistieron de frente, terminó falleciendo.

