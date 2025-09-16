Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Piden 14 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su hijastra durante tres años en Cártama

El procesado será juzgado también por presuntas agresiones sexuales a su hijo. La Fiscalía solicita seis años más de prisión por esta última causa

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:12

Aprovechaba los momentos en los que su pareja se quedaba dormida en el salón de la vivienda familiar, en Cártama, para ejecutar su «plan». Según ... el relato de la Fiscalía, el acusado cogía en brazos a su hijastra, de apenas diez años, dormida en la habitación de la pareja, para llevarla a su dormitorio y entonces le bajaba los pantalones y realizaba tocamientos íntimos. Las presuntas agresiones sexuales, se expone en el escrito de acusación -al que ha tenido acceso este periódico-, «se repitieron constantemente» durante tres años. Este martes ha arrancado el juicio contra el procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Piden 14 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su hijastra durante tres años en Cártama

Piden 14 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su hijastra durante tres años en Cártama