Piden 14 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su hijastra durante tres años en Cártama

Aprovechaba los momentos en los que su pareja se quedaba dormida en el salón de la vivienda familiar, en Cártama, para ejecutar su «plan». Según ... el relato de la Fiscalía, el acusado cogía en brazos a su hijastra, de apenas diez años, dormida en la habitación de la pareja, para llevarla a su dormitorio y entonces le bajaba los pantalones y realizaba tocamientos íntimos. Las presuntas agresiones sexuales, se expone en el escrito de acusación -al que ha tenido acceso este periódico-, «se repitieron constantemente» durante tres años. Este martes ha arrancado el juicio contra el procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel.

A puerta cerrada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha celebrado el pleito contra el presunto pederasta, de 44 años y en libertad provisional a la espera de resolución judicial, solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha negado su responsabilidad en los hechos y ha alegado conflictos con su pareja por la custodia compartida del hijo que tienen en común.

La acusación particular, ejercida por la letrada Carmen Muñoz -del despacho Scorpius- y el Ministerio Público sostienen su denuncia en el trastorno ansioso depresivo grave que padece la víctima, que trata mediante terapia psicológica.

De esta manera, consideran que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y, por ello, la Fiscalía le pide 14 años de cárcel (uno más la acusación particular), además de la prohibición de aproximarse a la adolescente en un radio inferior a 500 metros. En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público exige que la indemnice con 15.000 euros por el daño moral causado; mientras que, la acusación demanda 30.000.

Pero, no es la única condena a la que se enfrenta el procesado. Aunque todavía no hay fecha, está previsto que vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados por presuntas agresiones sexuales también a su hijo tras separarse de su pareja y aprovechando los periodos en los que el menor se quedaba con él, de acuerdo con el régimen de visitas acordado.

La calificación fiscal reconoce que no se ha podido determinar el número exacto de episodios de los supuestos tocamientos, pero señala que se prolongaron de forma reiterada hasta febrero de 2023. De igual modo, el Ministerio Público califica estos hechos como un delito de agresión sexual y exige una pena de seis años de prisión.