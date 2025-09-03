Una persona herida tras un incendio causado por una freidora en un bar de Ronda
El suceso ha ocurrido en la cafetería Dólar, en calle Sevilla
SUR
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:23
La dotación de Bomberos de Ronda ha intervenido a primera hora de este miércoles en un incendio localizado en la cafetería Dólar, en calle Sevilla ... 119. El fuego, originado en una freidora, ha quedado extinguido y se han realizado labores de ventilación.
El local ha resultado afectado en su totalidad por humo y fuego, así como otro establecimiento colindante por el calor. Una persona ha resultado herida, sin necesidad de traslado.
