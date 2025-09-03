Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una persona herida tras un incendio causado por una freidora en un bar de Ronda

El suceso ha ocurrido en la cafetería Dólar, en calle Sevilla

SUR

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:23

La dotación de Bomberos de Ronda ha intervenido a primera hora de este miércoles en un incendio localizado en la cafetería Dólar, en calle Sevilla ... 119. El fuego, originado en una freidora, ha quedado extinguido y se han realizado labores de ventilación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  9. 9 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  10. 10 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una persona herida tras un incendio causado por una freidora en un bar de Ronda

Una persona herida tras un incendio causado por una freidora en un bar de Ronda