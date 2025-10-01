Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lugar en el que ocurrieron los hechos y la lesión sufrida por la víctima. SUR
Sucesos Málaga

Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas

La víctima, de 23 años, fue intervenido en el Hospital Regional de Málaga tras sufrir la agresión de madrugada en pleno centro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:21

Un tuno de 23 años ha denunciado la agresión sufrida el fin de semana en Mijas, hasta donde se había desplazado desde otra provincia para ... participar en un certamen internacional de tunas. Ocurrió al filo de las seis de la madrugada de este domingo, en pleno centro del pueblo. Supuestamente, otro joven le partió el labio superior de un puñetazo después de que la víctima se negara a tocar la guitarra, según ha podido saber SUR.

