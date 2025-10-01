Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas

Un tuno de 23 años ha denunciado la agresión sufrida el fin de semana en Mijas, hasta donde se había desplazado desde otra provincia para ... participar en un certamen internacional de tunas. Ocurrió al filo de las seis de la madrugada de este domingo, en pleno centro del pueblo. Supuestamente, otro joven le partió el labio superior de un puñetazo después de que la víctima se negara a tocar la guitarra, según ha podido saber SUR.

De acuerdo con el testimonio del perjudicado, que prefiere mantenerse en el anonimato, sus amigos se habían marchado unos minutos antes al alojamiento, por lo que él iba caminando solo cuando se cruzó con el presunto agresor, que cree que tenía entre 18 y 20 años, a la altura de la Avenida del Compás con la plaza de la Constitución. «Yo iba vestido de tuno y con mi guitarra en la mano, así que el muchacho, al verme, me interpeló de unas formas que, ya de primeras, no me parecieron muy correctas, para que le tocara algo», rememora.

Este tipo de situaciones, indica el denunciante, son bastante frecuentes por la noche cuando va por la calle vestido de tuno, sobre todo teniendo en cuenta que se cruza con personas que han estado de fiesta. Como en otras ocasiones, se limitó a responder que no y a seguir su camino. «Él ya venía andando en mi dirección y nos cruzamos, fue entonces y sin mediar palabra cuando me dio un puñetazo en la boca con todas sus fuerzas», explica la víctima.

Según su relato, su suerte fue que los jóvenes que acompañaban al presunto autor hicieron lo posible por frenar la agresión. «Él me empezó a gritar, ¿me vas a decir que no? te mato; estaba fuera de sí», asegura el tuno, quien recuerda que sus amigos -otro varón y dos chicas de unos 20 años- lo retuvieron y le pedían que lo dejase.

El tuno, que fue uno de los 250 participantes que intervino en el certamen celebrado el viernes y el sábado en Mijas, cuenta que se quedó en shock porque la interacción fue mínima. «De hecho, es que ni me fijé en cómo era», apunta. El perjudicado no se dio cuenta de la gravedad de la lesión hasta que llegó al alojamiento, donde sus amigos se alarmaron al verle el labio partido, «con una parte colgando» y la ropa cubierta de sangre.

De inmediato se acercaron al centro de salud y de ahí al Hospital Costa del Sol de Marbella, cuenta el joven, aunque fue en el Hospital Regional de Málaga donde fue intervenido por un cirujano maxilofacial de guardia debido al corte en el labio. Una vez recibió el alta, se desplazó al cuartel de la Guardia Civil en Fuengirola para interponer la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio.

A pesar de la apertura de la investigación, el joven no tiene mucha esperanzas en que localicen al autor de la agresión. Con impotencia, dice que es la primera vez que le sucede algo así, a pesar de haber participado en varios certámenes de tuna en distintos puntos de la geografía española. «Es una pena que, con lo bonito que es Mijas y con lo bien que lo hemos pasado, me haya tenido que cruzar con una persona así, que emplea la violencia sin motivos», concluye.