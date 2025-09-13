Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos

Un vecino de Málaga ha sido condenado por delitos de revelación de secretos y coacciones tras publicar en la red social Facebook una foto íntima ... de su expareja que estuvo al alcance de todos sus contactos durante un periodo de cuatro minutos, que es el tiempo que tardó en borrarla.

En consecuencia, el Juzgado de lo Penal número 12 de Málaga le impuso el pago de una multa de 1.620 euros y dos órdenes de alejamiento respecto a la víctima, así como 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad, según la sentencia, que ha sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial.

El condenado mantuvo una relación sentimental con la mujer que finalizó en marzo del año 2016. Tras la ruptura, que fue amistosa, el hombre reclamó de forma insistente a su expareja el pago de una cantidad de dinero que, al parecer, ella le debía.

Según declara probado la sentencia, el procesado la llamó y le escribió mensajes en las que le solicitaba con insistencia el abono de la deuda, llegando a decirle que, si no pagaba, iba a tener que pedírselo en persona y se iba a producir una situación que no les gustaría «a ninguno de los dos».

Cuando ella dejó de responder a sus mensajes, el condenado le hizo 11 llamadas perdidas en un paréntesis de 19 minutos el día 4 de junio, fecha en que le escribió mensajes del tipo «con tu actitud, verás lo malo que soy».

Tras esa advertencia, el procesado envió a la víctima una imagen de ella sin ropa y, a continuación, publicó en la red social Facebook una foto íntima en la que aparecía semidesnuda en la cama, imagen que fue tomada durante su relación «y solo para ser vista por ellos», según considera probado la resolución judicial.

La foto estuvo visible durante cuatro minutos para todos los contactos de él, entre los que había amigos comunes y familiares de ella. Además, etiquetó a la mujer con su nombre y apellidos y acompañó la publicación con el mensaje: «Dame lo mío».

La sentencia del juzgado de lo Penal indica que esta situación ha provocado en la víctima «malestar clínico a nivel emocional con tratamiento psicofarmacológico», describe el fallo, por el que se condena al acusado a dos delitos, uno de revelación de secretos y otro de coacciones.

La resolución judicial, que aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el excesivo tiempo que tardó en enjuiciarse el caso, impuso al procesado una pena (por el delito de revelación de secretos) de multa de nueve meses a razón de seis euros diarios (1.620 euros) y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante dos años.

Respecto a las coacciones, añadió una pena de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad, la prohibición de tener y portar armas y una nueva orden de alejamiento de 500 metros durante otros dos años, así como las costas del procedimiento.

La sentencia fue recurrida en apelación, alegando que la foto se publicó en Facebook «por error», como sostuvo en su declaración el procesado. La Audiencia Provincial no dio crédito a su versión, sobre todo teniendo en cuenta que etiquetó a la víctima y acompañó la publicación de un mensaje que decía: «Dame lo mío».

No obstante, la Audiencia indica que, dado el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento, la resolución judicial podrá ser recurrida en casación por infracción de ley.