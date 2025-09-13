Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos

El hombre, vecino de Málaga, reclamaba a la víctima el pago de una deuda económica tras finalizar la relación sentimental

Juan Cano

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:27

Un vecino de Málaga ha sido condenado por delitos de revelación de secretos y coacciones tras publicar en la red social Facebook una foto íntima ... de su expareja que estuvo al alcance de todos sus contactos durante un periodo de cuatro minutos, que es el tiempo que tardó en borrarla.

