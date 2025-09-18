Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga

A falta del informe final de la autopsia, el resultado inicial apunta a un accidente fortuito

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:32

Jugaban a zambullirse en la piscina, a cogerse a hombros y a aguantar la respiración debajo del agua. Algunos vecinos de la urbanización, ubicada en ... la zona de Nueva Andalucía, en Marbella, se habían percatado de la presencia de estos dos turistas daneses que pasaron el día bajo el sol, bañándose y consumiendo alguna sustancia estupefaciente. Pero, sobre las cuatro de la tarde, los gritos ya no eran de diversión, sino de angustia. Uno de los bañistas comenzó a pedir auxilio mientras trataba de reanimar a su amigo, aunque sin éxito.

