Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga

Jugaban a zambullirse en la piscina, a cogerse a hombros y a aguantar la respiración debajo del agua. Algunos vecinos de la urbanización, ubicada en ... la zona de Nueva Andalucía, en Marbella, se habían percatado de la presencia de estos dos turistas daneses que pasaron el día bajo el sol, bañándose y consumiendo alguna sustancia estupefaciente. Pero, sobre las cuatro de la tarde, los gritos ya no eran de diversión, sino de angustia. Uno de los bañistas comenzó a pedir auxilio mientras trataba de reanimar a su amigo, aunque sin éxito.

Eran las cuatro de la tarde del viernes pasado cuando los servicios de emergencias recibieron varias llamadas que alertaban de un hombre de 33 años, al que su amigo había rescatado de una piscina, sin constantes vitales. Los sanitarios, a su llegada, no pudieron hacer nada por salvar su vida ni tampoco certificar su muerte natural, pues, según distintas fuentes consultadas por este periódico, presentaba una herida sangrante en la cabeza.

Hasta el lugar también acudió la comitiva judicial, que procedió al levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, y las Fuerzas de Seguridad, que se entrevistaron con el amigo del fallecido. Explicó que estaban de vacaciones y que aquel domingo se colaron en la piscina de una urbanización cercana a su alojamiento; allí estuvieron jugando y consumiendo alguna sustancia estupefaciente.

Todo iba bien hasta que el ciudadano danés se percató de que su amigo llevaba mucho tiempo sumergido en el agua. Según su versión, se lanzó a sacarlo para reanimarlo y pidió ayuda. No obstante, los agentes procedieron a su detención, ya que el cadáver presentaba signos de haber sufrido un golpe en la cabeza.

Tras la práctica de la autopsia, los forenses determinaron que la muerte apuntaba a un accidente fortuito, por lo que el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, en funciones de guardia, decidió poner en libertad sin cargos al arrestado. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que la jueza consideró que no había indicios suficientes para culpabilizar a nadie del fallecimiento.

De esta manera, la titular del juzgado tampoco decretó medidas cautelares y archivó provisionalmente las diligencias judiciales abiertas. Si bien, las mismas fuentes han precisado que está aún pendiente el dictamen definitivo de la autopsia, que esclarecerá sin lugar a dudas la causa de la muerte.