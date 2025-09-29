Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga

Muere un hombre de 49 años y nacionalidad rusa tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga. El fallecido llevaba ingresado en ... el centro sanitario por una infección en un disco vertebral y no tenía antecedentes psiquiátrico. Si bien, la principal hipótesis apunta a suicidio, han informado a este periódico fuentes cercanas.

Ocurrió la madrugada del sábado 26 de septiembre y la voz de alarma la dio el familiar de un paciente, que se encontró con la escena cuando fue a buscar agua. Hasta el lugar acudieron efectivos de Policía Nacional y de la comitiva judicial (formada por el juez de guardia, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y el médico forense) para proceder al levantamiento del cadáver.

Asimismo, los agentes pudieron saber que el fallecido se encontraba solo en España y trataron de localizar a sus familiares, aunque sin éxito, por lo que dieron cuenta de su muerte a la embajada rusa.

Al parecer, el ciudadano ingresó el pasado lunes en el Hospital Regional por una infección en un disco vertebral y estaba pendiente de que un alta médica próxima. Aunque no constan antecedentes psiquiátricos, el paciente podría tener, según las fuentes, algún problema de adicción alcohólica.

Los hospitales andaluces atendieron en 2024 un total de 5.500 tentativas de suicidios, de los que 403 fueron en menores de 18 años y 5.097 en mayores de edad. En 2023, las tentativas atendidas en los hospitales fueron 5.374 (de las que 393 eran menores de edad), mientras que en 2022 fueron 5.039 (de las que 419 eran menores de edad).

Cabe recordar también que, ante situaciones de crisis, ansiedad o simplemente necesidad de desahogo con alguien, el Teléfono y el Chat de la Esperanza están al otro lado. Teléfono de ayuda: 952 261 500. Aplicación del Chat (disponible para Android e iOS: CONECTATE.SOCIAL.