Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga

El fallecido, de nacionalidad rusa y sin familiares en España, llevaba ingresado desde el pasado lunes en el centro sanitario por una infección en un disco vertebral

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:31

Muere un hombre de 49 años y nacionalidad rusa tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga. El fallecido llevaba ingresado en ... el centro sanitario por una infección en un disco vertebral y no tenía antecedentes psiquiátrico. Si bien, la principal hipótesis apunta a suicidio, han informado a este periódico fuentes cercanas.

