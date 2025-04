El misterio del furgón de VTC hundido en el Lago de las Tortugas en Marbella

Juan Cano Málaga Miércoles, 2 de abril 2025, 00:47 Comenta Compartir

El agua, tras las últimas lluvias, estaba más clara de lo habitual y con el reflejo de los primeros rayos de sol se adivinaba la silueta del techo de un coche en mitad del Lago de las Tortugas, un espacio natural situado en Nueva Andalucía, en Marbella, y que es punto de encuentro para senderistas o familias que quieren pasar un rato en el campo rodeados de vegetación y montaña.

Un vecino que había salido a dar un paseo fue quien dio la voz de alarma. A ese escenario idílico, con más escepticismo que certezas, acudieron varias dotaciones de Policía Local acompañadas de efectivos del Cuerpo de Bomberos. Desde la orilla, efectivamente, parecía haber un vehículo bajo el agua, pese a la distancia existente hasta la carretera más cercana.

Un equipo de submarinistas de Bomberos se sumergió en el lago para inspeccionarlo. Efectivamente, se trataba de un vehículo, en concreto un furgón de ocho plazas de color oscuro que estaba a unos 3,5 metros de profundidad. Los especialistas comprobaron que no había nadie dentro del habitáculo, lo que, de entrada, resultaba tranquilizador. Pero el hallazgo venía acompañado de un misterio: cómo había llegado hasta allí y, sobre todo, dónde estaba el conductor.

Con ayuda de una grúa, policías locales y bomberos sacaron del agua el furgón, que resultó ser propiedad de una empresa de VTC (vehículos de transporte con conductor) que dispone de una flota de turismos de alta gama y que ofrece un servicio 'premium' de desplazamientos en la Costa Sol.

Los agentes contactaron inmediatamente con la compañía, que comprobó, a través de la matrícula, cuándo había estado operativo el furgón y quién lo conducía. Los propios responsables de la empresa mostraron su extrañeza ante la situación, ya que el vehículo, de la marca Mercedes y seminuevo, había estado de servicio la noche anterior. Intentaron contactar con el chófer, pero no consiguieron localizarlo.

Ante la posibilidad de que el hombre hubiera sufrido un accidente y su cuerpo hubiese salido del vehículo, los submarinistas de bomberos decidieron realizar una nueva inmersión y peinar todo el lago por si se había ahogado. Buscaron entre el fango y no encontraron ni rastro de él.

El caso, que empezaba a ser inquietante, pasó a manos de la Policía Nacional, que abrió una investigación para dar con el paradero del conductor. Nadie consiguió localizarlo durante toda la tarde y la noche del lunes, lo que aumentó la incertidumbre y la preocupación. No lo encontraron hasta la mañana de este martes, cuando ya habían pasado más de 24 horas desde el hallazgo del furgón.

Este periódico intentó aclarar las circunstancias para responder a las preguntas que rodean el suceso. ¿Cómo llegó hasta allí el furgón, a un lugar que no está cerca de la carretera? Por qué se marchó el conductor de ese modo y no se le pudo localizar hasta ayer? Desde la Comisaría Provincial indicaron que fue un accidente -el chófer manifestó que perdió el control- y que no había nada punible detrás del asunto.