Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Los vecinos están desesperados por la situación, igual que el entorno del hombre, que se siente desamparados ante los problemas mentales y la agresividad que muestra

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:12

Iba a ser la historia de un conflicto vecinal, pero el asunto es más complejo. En Mijas hay un vecindario que vive atemorizado por un ... hombre que salió de la cárcel hace un año y al que la Guardia Civil detiene una y otra vez por altercados con los residentes y daños en el mobiliario. Pero si desesperados están ellos, no menos lo está la familia, que se encuentra desamparada por un sistema que se limita ingresarlo unos días en psiquiatría para dejarlo después en la calle y sin tratamiento.

