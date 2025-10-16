Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga

Domingo 12 de octubre, once de la noche. La Rosaleda acaba de vivir la mejor noche de la temporada tras una contundente victoria de Málaga ... frente al Deportivo de la Coruña (3-0), que hasta ese momento era líder de la Liga SmartBank, la antigua segunda división del fútbol español.

Como de costumbre, tras el pitido final, los alrededores del estadio se colapsan. El tráfico se ralentiza por la afluencia masiva y por los miles de aficionados cruzan a pie las calles en busca de su coche o de un transporte público en el que volver a casa. El embudo degenera en atasco. Lo habitual. En la avenida Luis Buñuel, un policía local adscrito a la Jefatura del distrito Norte trata de regular el tráfico para disolver las retenciones lo antes posible. En esas, advierte un olor muy característico que emana de uno de los vehículos, en concreto un BMW que está completamente parado por el atasco.

El olor lo delata

El agente reconoce inmediatamente el tufo: es marihuana. Se acerca al conductor, francés de origen magrebí, y éste le responde en inglés a sus preguntas. Cuando le da el alto, el hombre reacciona haciendo una maniobra evasiva con el coche para tratar de huir en una avenida completamente colapsada.

El hombre sube en el coche a la acera, que en esos momentos está abarrotada de gente, lo que provoca cierta alarma. Al parecer, colisiona al menos contra un coche que también está parado en la retención, explican las fuentes consultadas. Al ver que no puede avanzar, abandona el coche y se da a la fuga a la carrera. El funcionario sale corriendo tras él. Un ciudadano que se encontraba en el lugar se suma a la persecución (resulta que es un policía local de Cártama fuera de servicio). Entre los dos, dan alcanza al conductor, ahora fugitivo, y lo reducen hasta comprobar el motivo de la huida.

El agente adscrito a la Policía Local de Málaga regresa al BMW y, al registrarlo, encuentra en el maletero varias bolsas llenas de marihuana. En total, siete kilos, según las fuentes consultadas. También hay una billetera con algo más de mil euros en efectivo. Ante las evidencias, el sospechoso acaba detenido por un supuesto delito contra la salud pública y por la temeridad de su maniobra al volante.