Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja

Policía Nacional

Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja

Recorrieron más de 2.000 kilómetros a punta de cuchillo en los que habría alimentado a la familia con latas de atún, galletas y pan

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:41

Comenta

Más de 2.000 kilómetros por carretera, encerrados dentro de un coche durante 13 días y alimentándose únicamente a base de latas de atún, galletas ... y pan que él iba comprando en estaciones de servicio. Este es el infierno que vivieron una mujer y sus dos hijos pequeños presuntamente secuestrados a punta de cuchillo por la expareja de ella. El viaje, que tenía como destino final Argelia, acabó en Málaga capital, donde la Policía Nacional logró interceptarlos y detener al hombre. Para entonces, la familia presentaba unas condiciones de insalubridad «extremas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  6. 6 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja