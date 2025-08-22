Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
Los propietarios se despertaron al activarse la alarma perimetral de la vivienda, lo que provocó la huida de los delincuentes
Málaga
Viernes, 22 de agosto 2025, 00:40
La Policía Nacional investiga un nuevo asalto a un chalé de Málaga capital. Dos ladrones provistos de máscaras y capuchas se colaron en una vivienda ... de la zona de El Candado mientras sus moradores dormían.
El intento de robo, que no llegó a consumarse por las medidas de seguridad de la vivienda, se produjo sobre las cuatro de la madrugada del pasado 15 de agosto. Los propietarios dormían tranquilamente cuando algo hizo saltar la alarma perimetral del chalé.
Según fuentes cercanas al caso, los dueños de la vivienda se levantaron rápidamente y encendieron las luces, lo que probablemente precipitó la huida de los ladrones, que se dieron a la fuga por el mismo lugar por donde habían entrado: la valla del jardín.
La principal particularidad del robo es que los delincuentes no iban completamente vestidos de negro, como suele ser habitual. En este caso llevaban guantes y máscaras de color blanco, añadieron las fuentes.
El año pasado, la policía investigó otro asalto a un chalé de lujo en El Candado, también con la propietaria dentro. Cuatro encapuchados irrumpieron en la vivienda y se apoderaron de unos 200.000 euros entre dinero, joyas y relojes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.