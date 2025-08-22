Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado

La Policía Nacional investiga un nuevo asalto a un chalé de Málaga capital. Dos ladrones provistos de máscaras y capuchas se colaron en una vivienda ... de la zona de El Candado mientras sus moradores dormían.

El intento de robo, que no llegó a consumarse por las medidas de seguridad de la vivienda, se produjo sobre las cuatro de la madrugada del pasado 15 de agosto. Los propietarios dormían tranquilamente cuando algo hizo saltar la alarma perimetral del chalé.

Según fuentes cercanas al caso, los dueños de la vivienda se levantaron rápidamente y encendieron las luces, lo que probablemente precipitó la huida de los ladrones, que se dieron a la fuga por el mismo lugar por donde habían entrado: la valla del jardín.

La principal particularidad del robo es que los delincuentes no iban completamente vestidos de negro, como suele ser habitual. En este caso llevaban guantes y máscaras de color blanco, añadieron las fuentes.

El año pasado, la policía investigó otro asalto a un chalé de lujo en El Candado, también con la propietaria dentro. Cuatro encapuchados irrumpieron en la vivienda y se apoderaron de unos 200.000 euros entre dinero, joyas y relojes.