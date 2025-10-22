Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones

Nuevo enfrentamiento en La Corta entre dos familias, supuestamente, por rencillas previas. Cerca de una media docena de llamadas recibió el Servicio de Emergencias 112 ... que alertaban de detonaciones y un hombre con una escopeta, aunque las Fuerzas de Seguridad, a su llegada, no encontraron restos de bala.

Ocurrió el pasado sábado 18, sobre las dos menos menos cuarto de la tarde, cuando el centro coordinador comenzó a recibir avisos por un supuesto incidente con arma de fuego en la calle Ícaro. Algunos testigos aseguraban haber oído disparos, mientras que otros relataban la presencia de un individuo armado con una escopeta.

Hasta el lugar fueron comisionados efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que no encontraron restos balísticos en el lugar. No obstante, sí pudieron comprobar que se había producido una agresión física previamente, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga.

Al parecer, el conflicto se desató esa misma mañana, cuando miembros de ambas familias se habrían encontrado en otro barrio de la capital malagueña y habrían comenzado a discutir por rencillas previas. La disputa pasó a mayores cuando uno de los implicados, supuestamente, recibió una paliza.

Momentos más tarde, los servicios de emergencias recibieron varias llamadas que informaban de un posible tiroteo consecuencia del enfrentamiento de estas dos familias. No obstante, los efectivos no han podido confirmar este extremos al no encontrar indicios.