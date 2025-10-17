Investigan si la cuidadora que intentó suicidarse tras vender las joyas de una anciana ya había robado a la familia
Al parecer no era la primera vez que la sospechosa acudía a la joyería para entregar alhajas de oro
Viernes, 17 de octubre 2025, 00:39
La Policía investiga ahora si la cuidadora detenida tras, supuestamente, vender algunas piezas de oro de la anciana de la que cuidaba en la ... capital malagueña ya había robado antes otros objetos de valor a la familia de la víctima. Al parecer, no era la primera vez que la sospechosa acudía a la misma joyería y vendía alhajas.
Los hechos se remontan unos meses atrás, cuando una de las hijas de la mujer de 89 años requirió sus servicios en su domicilio durante un periodo breve. Al parecer, durante esos días, la mujer echó en falta algunas joyas de oro y dinero en efectivo, han informado distintas fuentes consultadas.
Después de aquello, la cuidadora comenzó a trabajar asistiendo a su madre y el resto es historia. El 10 de octubre, pasadas las siete de la tarde, agentes de la Policía Local acudieron al domicilio de la anciana, en Cruz de Humilladero, tras ser alertados de una mujer, de unos 30 años, con intenciones suicidas tras ser descubierto su golpe.
Con el engaño de arreglar un reloj y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, la cuidadora, presuntamente, acudió a una joyería y entregó algunas de las joyas de la mujer de avanzada edad, por las que obtuvo un importe que superó los mil euros. Aunque creía haber cometido el hurto perfecto, los familiares comenzaron a sospechar y la descubrieron.
El círculo de la anciana constató que la presunta delincuente había acudido al lugar para las vender joyas de las casi nonagenaria y fue entonces cuando le exigió que abandonara el domicilio. En consecuencia, la cuidadora trató de precipitarse por la ventana de un dormitorio.
Los allí presentes la retuvieron y alertaron a los policías, que a su llegada procedieron a su detención. No obstante, la investigación por parte de las Fuerzas de Seguridad continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión