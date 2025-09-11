Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga

La Policía Local investiga a un vecino de Málaga por la muerte de su perra, a la que presuntamente dejó olvidada dentro de su furgoneta ... en pleno mes de agosto. El animal, según las pesquisas, falleció debido a un golpe de calor.

Los hechos ocurrieron el 18 de agosto, aunque el atestado que contiene la investigación realizada ha sido remitido hace sólo unos días a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que será quien determine si se trata de una infracción administrativa o penal.

Todo comenzó a raíz de una llamada a la sala del 092 de dos ciudadanos que alertaban de que había una perra en el interior de un vehículo con todas las ventanillas cerradas y que estaba aparcado en una calle de Puerto de la Torre. Cuando pudieron acceder al mismo, el animal, de la raza labrador retriever, se encontraba convulsionando.

La perra fue trasladada a un centro veterinario municipal, donde intentaron reanimarla, pero todos sus esfuerzos fueron en vano y el can terminó falleciendo. Los veterinarios concluyeron que aparentemente había muerto por un golpe de calor.

Según los ciudadanos que avisaron a la Policía Local, el animal llevaba más de dos horas dentro del vehículo. El propietario, que se presentó en el lugar justo cuando los agentes trataban de acceder al mismo, manifestó en un primer momento que sólo se había ausentado cinco minutos para hacer una gestiones. Sin embargo, al escuchar a los testigos, acabó reconociendo que se le había olvidado dentro de la furgoneta, según relataron fuentes cercanas al caso.

Los funcionarios denunciaron al dueño del animal por una infracción a la Ley de Protección y Bienestar Animal por maltrato con resultado de muerte. No obstante, efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local continuaron con la investigación.

Ese día, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado el aviso amarillo por altas temperaturas en buena parte de las localidades de la provincia, entre ellas Málaga capital. La alerta sólo llegó al nivel naranja en la comarca de Antequera.

Los investigadores solicitaron a Aemet un informe para acreditar las temperaturas que se pudieron alcanzar esa jornada en el lugar donde ocurrieron los hechos. Una vez recibida la información, tomaron declaración al propietario como investigado/no detenido y remitieron toda la documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente, por lo que la denuncia administrativa ha quedado supeditada a la vía penal.