Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»

«Estimadas familias: hemos recibido una información sobre un hecho que conlleva peligro para el alumnado que sale solo del centro». Estas son las primeras ... líneas de una circular que recibieron los responsables del alumnado del instituto Miraya del Mar, en Torre del Mar. El centro advirtió de un conductor que se detuvo junto a un escolar y le preguntó «si quería subirse al coche y dar una vuelta con él».

El escrito difundido por el Instituto de Educación Secundaria detalla que el sospechoso tenía unos 45 años y conducía un BMW azul oscuro, y que el alumno que relató este episodio iba en dirección a la piscina del polideportivo.

«Ante la gravedad de los hechos», el centro escolar «instó a los familiares a que hablaran con los menores para «evitar que se suban con este individuo». En la circular, asimismo, se informa de que el episodio fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional.

Desde la Comisaría Provincial, por su parte, han confirmado tener constancia de lo sucedido y que se tomará declaración al escolar, que no accedió a la propuesta y continuó la marcha, sin que la situación pasara a mayores. Además, estas fuentes han precisado que no se ha recibido denuncia y hacen un llamamiento a la calma para no generar una alarma social.