El incendio de una furgoneta deja tres kilómetros de atascos en la A-45 a la altura de Antequera

Aparatoso accidente este mediodía en la A-45 km sentido Málaga. El incendio de una furgoneta en el kilómetro 107 de dicha vía está complicando ... la circulación en la zona, como confirman a SUR desde el Centro de Gestión de Trafico de la DGT. Pasadas las 15.30 horas, la autovía registraba tres kilómetros de retenciones y se había cortado uno de los carriles como consecuencia del siniestro, que no ha dejado víctimas.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 afirman que han recibido una decena de llamadas de testigos alertando del fuego en el vehículo en plena A-45, alrededor de las 14.10 horas de la tarde en el cambio de sentido de Las Pedrizas. Los alertantes destacaban la densa columna de humo negro en la vía y la extensión de las llamas al pasto de la cuneta.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico así como operarios del Infoca que han trabajado para refrescar la zona del incendio.