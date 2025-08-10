Declarado un incendio forestal en Cortes de la Frontera
Un amplio dispositivo trabaja en la zona para lograr la extinción del fuego
Málaga
Domingo, 10 de agosto 2025, 17:39
El fuego vuelve a dar un susto en la provincia malagueña. Este domingo se ha declarado a primera hora de la tarde un incendio forestal ... en el municipio de Cortes de la Frontera.
Según ha informado el Infoca a través de su cuenta en X (antes Twitter), empezaron trabajando en la zona para conseguir su extinción un helicóptero semipesado, una autobomba, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. Al filo de las seis de la tarde, el dispositivo se ampliaba y pasba a estar formado por tres helicópteros semipesados, una autobomba, dos técnicos de operaciones, cuatro grupos de bomberos forestales y un técnico de medio ambiente.
((Habrá ampliación))
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.